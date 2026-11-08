بلدية جرش تسمي شارعا باسم الشهيد جواد السلايطة

خبرني - قررت بلدية جرش الكبرى تسمية أحد شوارع المحافظة باسم الشهيد جواد السلايطة، الذي استشهد إثر عمل إرهابي في العاصمة عمان أثناء تأديته واجبه، وفق المستشار الفني في البلدية علي شوقة.

وقال شوقة إن القرار يأتي تخليدا لذكرى الشهيد وتقديرا لتضحياته وبطولته في سبيل الوطن.

وأضاف أن تسمية الشارع تعبر عن اعتزاز البلدية بتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن أمن الوطن واستقراره، مشيرا إلى أن عددا من شوارع المحافظة تحمل أسماء شهداء تقديرا لما قدموه للوطن.

ويذكر أن الشهيد جواد السلايطة أحد مرتبات الأمن العام، واستشهد في العاصمة عمان إثر عمل إرهابي أسفر أيضا عن إصابة أحد الضباط أثناء التعامل مع الإرهابي.