أمريكية تحتفل بعامها الـ 103

خبرني - أكدت الأمريكية يفغينيا بيلي بعد احتفالها مؤخرا ببلوغها 103 أعوام أن عمرها المديد يعود لجذورها الروسية وأجدادها المعمرين وإيمانها بالله.

وولدت بيلي في الولايات المتحدة في عشرينات القرن الماضي وكان والدها ووالدتها ماريا وبافل نيكونينكو بين أول 526 روسيا وصلوا إلى كاليفورنيا على متن السفينة الأمريكية ميريت في الأول من يوليو 1923، أي قبل أربعة أشهر من ولادتها.

وفي الأول من نوفمبر أتمت عامها الثالث بعد المئة، وقالت بيلي إنها لم تكن تتوقع أن تعيش كل هذا العمر، لكنها التقت في عام 2009 قريبة لوالدتها في سان بطرسبورغ وأرتهـا صورة جدها الذي عاش حتى سن 103 أعوام.

كما أشارت إلى أنها عاشت حياة طويلة وكريمة، وتغلبت على الصعوبات قدر استطاعتها، وأن إيمانها بالله كان له دور في ذلك.

وقالت إنها تؤمن بأن الله كان يرشدها ويساعدها، وأنها تشعر بأن بلوغها سن 103 أعوام هبة إلهية.