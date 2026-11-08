العمل تكثف حملاتها لضبط العمالة المخالفة وتحذر من انتهاء مهلة التصويب

خبرني - أكد أمين عام وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان أن الوزارة تواصل جولاتها التفتيشية المكثفة على جميع الأنشطة الاقتصادية في العاصمة والمحافظات، لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة.

وبيّن دوجان أن فرق التفتيش، المزوّدة بكاميرات توثّق عمليات الضبط صوتًا وصورة، تنفذ جولاتها يوميًا صباحًا ومساءً، وحتى في أيام العطل الأسبوعية، لضبط أي عامل غير أردني يعمل خلافًا لأحكام قانون العمل.

وأهاب بأصحاب العمل في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية الاستفادةَ من فترة قوننة وتوفيق الأوضاع التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تضمنت إعفاء أي عامل غير أردني، بمن فيهم العاملات في المنازل، من 50% من رسوم التصريح عن كل سنة سابقة، وإعفاءً شاملًا من غرامات وزارتي العمل والداخلية.

وأضاف أن قرار القوننة تضمن كذلك السماح لكل شخص غير أردني دخل المملكة لغير غايات العمل (السياحة، التعليم، العلاج)، ولم يصدر له أي تصريح عمل طوال إقامته في الأردن، بدفع مبلغ مقطوع مقداره 500 دينار عن جميع السنوات السابقة، واستصدار تصريح عمل.

ونوّه دوجان إلى أن فترة قوننة وتوفيق الأوضاع للعمالة غير الأردنية تنتهي في 2026/12/1، مشيرًا إلى أن كل عامل لا يصوّب أوضاعه قبل هذا التاريخ ستوضع له إشارة "تسفير" على الأنظمة الإلكترونية لوزارة العمل اعتبارا من 2027/1/1.