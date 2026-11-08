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  • بنك الإسكان يدعم برنامج التمكين والإرشاد القيادي للقيادات النسائية في القطاع العام الأردني

بنك الإسكان يدعم برنامج التمكين والإرشاد القيادي للقيادات النسائية في القطاع العام الأردني

  • 08 نوفمبر 2026
  • 10:58
بنك الإسكان يدعم برنامج التمكين والإرشاد القيادي للقيادات النسائية في القطاع العام الأردني

خبرني - أعلن بنك الإسكان عن تقديم دعمه الحصري لبرنامج تعزيز المهارات القيادية والتعلم بالملازمة للقياديات في القطاع الحكومي في دورته الثالثة عشرة (قمم 13) لعام 2026، والذي ينظمه ملتقى النساء العالمي -  الأردن بالتعاون مع الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية.
ويأتي هذا الدعم الحصري في إطار حرص البنك على مساندة المبادرات الوطنية، وانطلاقاً من إيمانه بدور المرأة المحوري في قيادة التغيير والابتكار بالقطاع العام، ودعم الجهود الهادفة إلى الارتقاء بالأداء المؤسسي وتوسيع مشاركة النساء في مراكز صنع القرار.
ويركز برنامج (قمم 13) على بناء وتطوير القدرات القيادية لعدد من الكوادر النسائية الشابة والواعدة في الإدارة المتوسطة والرتب الإشرافية في مختلف الوزارات والقطاعات الحكومية، وتزويدهن بالمهارات والخبرات المتقدمة بما ينسجم مع أهداف خارطة الطريق لتحديث القطاع العام ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي (2023–2033).
حيث يقدم منتدى النساء العالمي - الأردن عبر هذا البرنامج الشامل منظومة متكاملة من التطوير المهني تعتمد على المزاوجة بين التدريب المتقدم، ومختبرات التطبيق العملي، والإرشاد المباشر من خلال شبكة الملتقى على مدار 5 أشهر. ويغطي البرنامج محاور رئيسية تشمل التفكير الاستراتيجي، والتحول الرقمي، والابتكار في تقديم الخدمات الحكومية المتمحورة حول المواطن، والتنمية المستدامة، متضمناً تقديم مشاريع تطبيقية موجهة لتطوير الأداء المؤسسي في الوزارات والمؤسسات المشاركة.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك الإسكان يضع تمكين المرأة في مقدمة أولوياته الاستراتيجية، حيث يحرص على توفير بيئة عمل محفزة وشاملة تكفل تكافؤ الفرص وتدعم التطور المهني والقيادي للكوادر النسائية داخل البنك.
 

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