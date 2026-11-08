ميسي يصبح أول لاعب يفوز بالحذاء الذهبي في الدوري الأميركي موسمين متتاليين

خبرني - أصبح ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي أول لاعب يفوز بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الأميركي لكرة القدم في موسمين متتاليين.

وجاء إعلان الدوري الأميركي فوز ميسي بالحذاء الذهبي السبت وهو اليوم الأخير من الموسم العادي.

وسجل ميسي 26 هدفا في 31 مباراة وهو أعلى رصيد في الدوري وتلاه بيتار موسى مهاجم فريق دالاس بواقع 22 هدفا بينما سجل سام سوريدج لاعب ناشفيل 21 هدفا.

ووأحرز في الموسم السابق 29 هدفا ليصبح ثاني لاعب في تاريخ الدوري يسجل 25 هدفا على الأقل في موسمين متتاليين.

واعتزل النجم الأرجنتيني (39 عاما) دوليا في وقت سابق من هذا العام بعد 21 عاما من اللعب مع منتخب بلاده، لكنه مدد في تشرين الأول عقده مع إنتر ميامي حتى 2028.

وتنطلق التصفيات المؤهلة لنهائي بطولة الدوري الأمريكي في 19 نوفمبر تشرين الثاني. وأنهى إنتر ميامي الموسم العادي في المركز الثاني بالقسم الشرقي.