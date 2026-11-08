ترمب يعرض منصب متحدث البيت الأبيض على رئيس UFC دانا وايت

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس السبت، إنه عرض على رئيس منظمة "يو إف سي" UFC (بطولة القتال النهائي) منصب المتحدث باسم البيت الأبيض.

وكتب ترlب على منصته "تروث سوشيال": "يسعدني أن أعلن أنه تم عرض منصب المتحدث باسم البيت الأبيض على العظيم دانا وايت، المقاتل والمحارب الشرس".

وأضاف الرئيس الأميركي: "سيكون دانا متحدثاً صحافياً لا مثيل له. دانا، أرجوك اقبل المنصب!".



وفي وقت لاحق أكد وايت أنه يعتزم لقاء ترامب في البيت الأبيض غداً الاثنين، لكنه لم يكشف ما إذا كان سيقبل العرض أم لا.

وقال للصحافيين في فعالية للملاكمة في لندن "لدي اجتماع غداً الاثنين".

وأضاف: "أنا في طريقي الآن إلى العاصمة واشنطن وأنا متأكد من أننا سنجد ما نتحدث عنه بعد ذلك".

وبسؤاله عن الطريقة التي سيحقق بها التوازن بين هذا الدور ومسؤولياته الحالية، أجاب وايت: "حسنا، لدي بالفعل الكثير من الوظائف".

وأفادت شبكة "سي إن إن" CNN لاحقاً أن وايت رفض هذه "الفكرة غير التقليدية"، نقلاً عن شخص مطلع على الأمر.

غير أن موقع "تي إم زد" TMZ الإخباري المتخصص في أخبار المشاهير أفاد بأن وايت كان من المقرر أن يلتقي ترامب في المكتب البيضاوي يوم غد الاثنين "لمناقشة الأمور"، نقلاً عن مصادر مطلعة مباشرة.



ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب جاداً في عرضه، الذي جاء بعد أيام من فوز الديمقراطيين الساحق في انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

كما قال ترمب إنه طلب من وايت إحضار مقاتلين من منظمة "يو إف سي"، وهي منظمة الفنون القتالية المختلطة التي يرأسها، للعمل ك"مساعدين".

وكتب ترمب: "نحن بحاجة إلى هؤلاء الأشخاص للدفاع عنا ضد اليسار المجنون".

من جانبه، نشر وايت صورة له على منصة المتحدثين في غرفة المؤتمرات الصحافية بالبيت الأبيض على إنستغرام، مصحوبة بالتعليق: "ننتقل إلى الفصل التالي".

وظل منصب المتحدث باسم البيت الأبيض شاغراً منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ إثر مغادرة كاتي زكريا لمنصبها بعد أيام معدودة من تعيينها، واكتفائها بعقد مؤتمر صحافي واحد.



