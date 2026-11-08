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الصفدي رئيسًا لجمعية درة الشرق التنموية والطباع نائبًا له

  • 08 نوفمبر 2026
  • 09:58
الصفدي رئيسًا لجمعية درة الشرق التنموية والطباع نائبًا له

خبرني - انتخبت الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية درة الشرق التنموية، شوام الأردن في اجتماعها يوم السبت 7 تشرين الثاني 2026، الدكتور حسان الصفدي رئيسًا للجمعية، وحسن الطباع نائبًا له، والمحامي أسامة البيطار أمينًا للسر، وسالم العبسة أمينًا للصندوق، وذلك بالتزكية.

وتتألف الهيئة الإدارية من تسعة أعضاء انتخبتهم الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد في 31 تشرين الأول 2026، وجاء تشكيلها على النحو الآتي:

* الدكتور حسان الصفدي — رئيسًا.
* حسن الطباع — نائبًا للرئيس.
* المحامي أسامة البيطار — أمينًا للسر.
* سالم العبسة — أمينًا للصندوق.
* الدكتور خالد بركات — عضوًا.
* محمد جابر النوري — عضوًا.
* سامر البيتموني — عضوًا.
* الدكتور عيد الطرزي — عضوًا.
* محمد جمال الرواس — عضوًا.

كما انتخبت الهيئة العامة باسم جويد ظبيان ورياض فخري جبري عضوَي احتياط

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