الإمارات.. إنقاذ 22 شخصا من سفينة تعرضت لحريق في بحر عمان

خبرني - أعلن الحرس الوطني الإماراتي أن مجموعة حرس السواحل أنقذت 22 شخصا من دول عربية إثر حريق في سفينة شحن كانوا على متنها في بحر عمان.

وقال البيان إن عملية الإنقاذ جاءت بعد تلقي حرس السواحل بلاغاً من طاقم السفينة يفيد باندلاع حريق على متنها، فباشرت الفرق المختصة على الفور إجراءات الاستجابة والتعامل مع البلاغ، وحددت موقع الناقلة ووصلت إليها وأنقذت أفراد طاقمها البالغ عددهم 22 شخصاً.

وأضاف أن الفرق قدمت الإسعافات الأولية اللازمة لهم ثم سلمتهم إلى الجهات المعنية، وأن جميعهم بحالة صحية مستقرة.

وأشار البيان إلى أن العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها الحرس الوطني لحماية الأرواح وتعزيز الأمن والسلامة البحرية، وتؤكد الجاهزية العالية والكفاءة الميدانية لمنتسبيه وحرصهم على سرعة الاستجابة للحوادث والطوارئ البحرية.

وفجر اليوم الأحد، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) عن وقوع حادث في سفينة بضائع في خليج عُمان.

وجاء في البيان: "تلقت الهيئة بلاغا عن حادثة تتعلق بسفينة بضائع في خليج عُمان، على بعد حوالي 18 ميلا بحريا شرق خور في الإمارات".