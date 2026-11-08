مبتعث من عمّان الأهلية يشارك بمؤتمر دولي حول الطب التجديدي في هنغاريا

خبرني - في إطار مسيرته البحثية، شارك المبتعث حمزة الأمير، من قسم التكنولوجيا الحيوية في كلية العلوم الطبية المساندة بجامعة عمّان الأهلية، في المساق والمؤتمر العلمي المتخصص بعنوان Regenerative Medicine (الطب التجديدي) ، الذي عُقد في مركز القلب والأوعية الدموية (Városmajor Heart and Vascular Center)، التابع لجامعة سيميلويس (Semmelweis University) في العاصمة الهنغارية بودابست.

ويتابع الطالب حمزة حالياً دراسة الدكتوراة في مركز الطب الانتقالي (Centre for Translational Medicine) في الجامعة ذاتها.

وقد جمع المؤتمر نخبة من الباحثين والمختصين من جامعات ومراكز بحثية في هنغاريا وفرنسا، حيث استعرض أحدث التطورات البحثية في مجالات العضيات (Organoids) وهندسة الأنسجة، والعلاج بالخلايا التائية (T-cell Therapy)، والتحرير الجيني، والعلاج بالخلايا الجذعية، إلى جانب التقنيات الحديثة الواعدة في الطب التجديدي وسبل نقلها من المختبرات إلى التطبيقات السريرية.