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ورشة عمل في عمّان الأهلية لطلبة اللغتين الألمانية والإنجليزية لتعزيز مهارات التعلّم

  • 08 نوفمبر 2026
  • 09:41
ورشة عمل في عمّان الأهلية لطلبة اللغتين الألمانية والإنجليزية لتعزيز مهارات التعلّم

خبرني - استضافت شعبة اللغة الألمانية في قسم اللغات بكلية الآداب والعلوم في جامعة عمّان الأهلية السيدة دارا بعارة، ممثلة دار نشر «كورنلسن»، لتقديم ورشة عمل للمرة الثانية لطلبة برنامج البكالوريوس المزدوج في اللغتين الألمانية والإنجليزية، وبإشراف  المُدرّسة الدكتورة حلا النصلة. 
ورحّبت عميدة الكلية، الدكتورة أوغاريت الخوري، بالضيفة والطلبة، فيما تضمنت الورشة إرشادات عملية حول كيفية الاستفادة المثلى من الكتاب المقرر والموارد الرقمية والتمارين التفاعلية، إلى جانب أدوات التعلّم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز تعلّم اللغة الألمانية بفاعلية واستقلالية. 
وتأتي هذه الورشة في إطار حرص شعبة اللغة الألمانية على تعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم، ومساعدتهم على اكتساب عادات تعلّم فعّالة منذ بداية مسيرتهم الجامعية.

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