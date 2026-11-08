ورشة في عمان الأهلية حول الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال بقطاع الضيافة والسياحة

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان الأهلية على مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز مهارات طلبتها، نظّمت كلية إدارة الضيافة والسياحة ورشة تدريبية متخصصة بعنوان «الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال في قطاع الضيافة»، قدمتها شركة (Bricks Together)، بمشاركة 55 طالباً وطالبة من طلبة الكلية.

وحضر الورشة عميد كلية إدارة الضيافة والسياحة، الدكتور حازم المومني، الذي أكد أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الضيافة والسياحة، مشيراً إلى حرص الكلية على تعزيز الجانب التطبيقي لدى الطلبة، وتنمية مهاراتهم الريادية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

وتناولت الورشة أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الضيافة والسياحة، ودورها في تطوير الخدمات وتحسين تجربة الضيوف ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، إلى جانب استعراض الفرص الريادية والمشاريع الابتكارية التي يمكن توظيف التقنيات الحديثة في تطويرها.

كما هدفت الورشة إلى تعزيز المعرفة التطبيقية لدى الطلبة، وربط الجوانب الأكاديمية بمتطلبات سوق العمل، وتشجيعهم على التفكير الإبداعي واستثمار التقنيات الحديثة في ابتكار مشاريع ريادية تسهم في تطوير مستقبل قطاع الضيافة والسياحة.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود الكلية المستمرة لتوفير فرص تدريبية نوعية لطلبتها، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في صناعة الضيافة والسياحة.