مركز صحة المرأة في عمّان الأهلية يدعم نادي التوعية بمرض الزهايمر

خبرني- شارك مركز صحة المرأة في جامعة عمّان الأهلية بفعاليات يوم النوادي الذي نظمته الجامعة ، من خلال دعم نادي التوعية بمرض الزهايمر، بمشاركة الدكتورة منى النسور، وذلك في إطار حرص المركز على تشجيع الأنشطة الطلابية الهادفة وتعزيز دور الطلبة في خدمة المجتمع المحلي.

ويحرص المركز على دعم النادي وإشراك أعضاءه في الأنشطة والفعاليات التي ينظمها، بما يتيح لهم فرصاً للتطبيق العملي لما يتعلمونه، ويسهم في تنمية روح المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي لديهم.

ويهدف نادي التوعية بمرض الزهايمر إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمرض الزهايمر وأنواع الخرف المختلفة، والتعريف بالأعراض والعلامات المبكرة لفقدان الذاكرة وأهمية الكشف المبكر، إلى جانب تدريب الطلبة على أساليب التواصل الفعّال مع المرضى والتعامل معهم بإنسانية.

كما يسعى النادي إلى توعية أسر المرضى ومقدّمي الرعاية بأساليب الدعم والرعاية المناسبة، وتنمية المهارات القيادية والتطوعية لدى الطلبة، وإشراكهم في المبادرات الصحية المجتمعية. وأكد المركز التزامه بمواصلة دعم النوادي الطلابية والتعاون معها، بما يعزز رسالته في نشر الثقافة الصحية والإسهام في تعزيز صحة المجتمع.