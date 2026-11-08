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عمّان الأهلية تشارك بورشة متخصصة حول حفظ وتقييم التنوع الوراثي للموارد الوراثية النباتية

  • 08 نوفمبر 2026
  • 09:39
عمّان الأهلية تشارك بورشة متخصصة حول حفظ وتقييم التنوع الوراثي للموارد الوراثية النباتية

خبرني - في إطار حرص كلية التكنولوجيا الزراعية في جامعة عمّان الأهلية على تعزيز حضورها في الفعاليات العلمية وتطوير التعاون مع المؤسسات البحثية الوطنية، شاركت الدكتورة رشا الطراونة في الورشة الفنية المتخصصة بعنوان «الحفظ والتوصيف وتقييم التنوع الوراثي للموارد الوراثية النباتية، مع التركيز على الأصول الوراثية المحلية للوز في الأردن»، التي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة  (FAO)، بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية. 
وتناولت الورشة أحدث المنهجيات العلمية في حفظ الموارد الوراثية النباتية وتوصيفها وتقييمها، بما في ذلك التوصيف المورفولوجي والجزيئي والفينولوجي، ودراسة التنوع الوراثي للأصول المحلية للوز، وسبل توظيف هذه الموارد في برامج التربية والتحسين الوراثي والتكيف مع التغير المناخي. 
وتكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة لارتباط محاور الورشة بالتخصصات الأكاديمية والبحثية في الكلية، ولا سيما برنامج التكنولوجيا الزراعية الحيوية وهندسة الجينات، من خلال تطبيق تقنيات الوراثة الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية النباتية في دراسة التنوع الوراثي وحفظ الموارد الوراثية المحلية. 
كما تتيح المشاركة فرصاً لتطوير مشاريع بحثية وتطبيقية ومشاريع تخرج، وتعزيز التعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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