محمد علي الحوثي: مفاجآت قادمة

خبرني - تحدث عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي عن وجود "الكثير من المفاجآت" لدى القوات التابعة للحوثيين، في إشارة إلى قدرات عسكرية قال إنها تتطور مع استمرار الحرب.

وقال الحوثي، في تصريحات بثتها قناة "المسيرة" فجر اليوم الأحد، إن استمرار الحرب والحصار سيؤدي، بحسب تقديره، إلى زيادة قدرات اليمنيين وتطورها في مجالات مختلفة، مضيفا أن لدى القوات المسلحة "الكثير من المفاجآت".

وربط الحوثي بين استمرار العمليات العسكرية والتطور في القدرات الدفاعية والتصنيعية، قائلا إن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ستواصل أداء مهامها، وإن التجارب التي راكمتها خلال سنوات الحرب أسهمت، وفق تعبيره، في تعزيز قدراتها وتطوير إمكاناتها.

ولم يوضح المسؤول اليمني ما إذا كانت "المفاجآت" التي تحدث عنها تتعلق بأسلحة أو تقنيات عسكرية جديدة، أو بتوسيع نطاق القدرات العملياتية، كما لم يحدد ما إذا كان المقصود الإعلان عن هذه التطورات خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقد أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، اليوم السبت، تنفيذ 6 عمليات بالصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة ضد أهداف سعودية، بينها منشآت نفطية ومواقع عسكرية.