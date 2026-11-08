في الـ81 من عمره.. زواج الفنان المصري قيس عبد الفتاح للمرة السادسة

خبرني - أعلن الفنان المصري قيس عبد الفتاح زواجه في سن الـ81 الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر عبد الفتاح عبر "فيسبوك" مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي وثقت المناسبة، وعلق على الصور بكلمات حملت الامتنان والفرح، قائلا: "الحمد لله الذي وفقني في اختيار شريكة حياتي".

وأثار فارق العمر الواضح بين الزوجين موجة من التساؤلات والآراء المختلفة، إذ عبر بعض المتابعين عن دهشتهم من إقدام الفنان على الزواج في هذه المرحلة العمرية، بينما رأى آخرون أن الأمر يرتبط بالحرية الشخصية، وأن اختيار شريك الحياة لا ينبغي أن يخضع لاعتبارات العمر.

كما دعا عدد من النشطاء إلى التعامل مع المناسبة باعتبارها حدثا شخصيا سعيدا، بعيدا عن الأحكام المسبقة أو التدخل في تفاصيل الحياة الخاصة للفنان وزوجته.

وبالتزامن مع انتشار خبر زواجه، عاد اسم قيس عبد الفتاح إلى دائرة الاهتمام، وسط رغبة الجمهور في التعرف إلى أبرز محطات حياته ومسيرته الفنية التي امتدت لسنوات طويلة.

ولد الفنان المصري عام 1945، وتخرج في معهد التمثيل، قبل أن يبدأ مشواره الفني من خلال أدوار صغيرة ومساندة في السينما المصرية. ومع مرور الوقت، توسعت مشاركاته لتشمل الأعمال التلفزيونية والإذاعية، ليصبح جزءا من عدد كبير من الإنتاجات الفنية.

وخلال مسيرته، شارك عبد الفتاح في نحو 45 عملا فنيا بين السينما والتلفزيون، وقدم أدوارا متنوعة، وإن كان حضوره في معظمها ضمن الأدوار الثانوية.

ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها "على باب الوزير"، إلى جانب الفنان عادل إمام، و"خلي بالك من زوزو" بمشاركة سعاد حسني وحسين فهمي، فضلا عن فيلم "أبي فوق الشجرة" الذي جمعه بالفنان الراحل عبد الحليم حافظ.

أما على مستوى الدراما التلفزيونية، فكان له حضور في عدد من المسلسلات، من بينها "صرخة أنثى" مع داليا البحيري، ومسلسل "الحفار" الذي ينتمي إلى أعمال الدراما ذات الطابع الاستخباراتي.