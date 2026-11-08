*
الاحد: 08 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

دوي انفجارات في الرياض

  • 08 نوفمبر 2026
  • 08:44
دوي انفجارات في الرياض

خبرني - سُمع دوي انفجارات قوية في العاصمة السعودية الرياض، الأحد، بعد إنذار من تهديد جوي معاد، فيما أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف إن الدفاعات الجوية اعترضت الصاروخين ودمرتهما.

وكان الدفاع المدني السعودي أصدر إنذارا مبكرا حذر فيه من خطر محتمل و"تهديد جوي معاد" في منطقة الرياض، قبل أن ينقل شاهد سماع عدة أصوات انفجارات قوية في العاصمة.

وفي تطور متصل، أعلن التحالف، في وقت سابق الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الشرقية في السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إن الدفاعات الجوية اعترضت الصاروخ ودمرته.

وأعلن الدفاع المدني السعودي، فجر الأحد، زوال الخطر عن عدة مناطق في المنطقة الشرقية، بينها الظهران والدمام وبقيق ومحافظة الأحساء. وتضم المنطقة غالبية احتياطيات النفط والغاز في المملكة، كما يقع فيها المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الإمارات.. إنقاذ 22 شخصا من سفينة تعرضت لحريق في بحر عمان
الإمارات.. إنقاذ 22 شخصا من سفينة تعرضت لحريق في بحر عمان
  • 2026-11-08 09:44
الإفراج عن 9 بحارة مصريين احتجزوا في السعودية
الإفراج عن 9 بحارة مصريين احتجزوا في السعودية
  • 2026-11-07 14:36
فرحة لم تكتمل.. الموت يغيب أبا سعوديا قبل ساعات من زفاف نجله
فرحة لم تكتمل.. الموت يغيب أبا سعوديا قبل ساعات من زفاف نجله
  • 2026-11-07 12:44
إيران تبحث مقترحات قطرية لحل الخلاف النووي مع واشنطن
إيران تبحث مقترحات قطرية لحل الخلاف النووي مع واشنطن
  • 2026-11-07 11:48
الإمارات.. إحباط تهريب 200 ألف قرص كبتاغون والإطاحة بشبكة دولية
الإمارات.. إحباط تهريب 200 ألف قرص كبتاغون والإطاحة بشبكة دولية
  • 2026-11-07 09:05
تقرير دولي: سورية ارسلت مئات المقاتلين إلى السعودية لمساعدتها في مواجهة الحوثيين
تقرير دولي: سورية ارسلت مئات المقاتلين إلى السعودية لمساعدتها في مواجهة الحوثيين
  • 2026-11-07 08:18