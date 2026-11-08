دوي انفجارات في الرياض

خبرني - سُمع دوي انفجارات قوية في العاصمة السعودية الرياض، الأحد، بعد إنذار من تهديد جوي معاد، فيما أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف إن الدفاعات الجوية اعترضت الصاروخين ودمرتهما.

وكان الدفاع المدني السعودي أصدر إنذارا مبكرا حذر فيه من خطر محتمل و"تهديد جوي معاد" في منطقة الرياض، قبل أن ينقل شاهد سماع عدة أصوات انفجارات قوية في العاصمة.

وفي تطور متصل، أعلن التحالف، في وقت سابق الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الشرقية في السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إن الدفاعات الجوية اعترضت الصاروخ ودمرته.

وأعلن الدفاع المدني السعودي، فجر الأحد، زوال الخطر عن عدة مناطق في المنطقة الشرقية، بينها الظهران والدمام وبقيق ومحافظة الأحساء. وتضم المنطقة غالبية احتياطيات النفط والغاز في المملكة، كما يقع فيها المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية.