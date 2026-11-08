الأرصاد: استمرار تأثير الكتلة الباردة الأحد وأمطار في شمال ووسط الأردن

خبرني - قال المتنبئ الجوي في إدارة الأرصاد الجوية مساعد أحمد، إن المملكة تتأثر الأحد بكتلة هوائية باردة، تسود معها أجواء باردة نسبيا خلال النهار، مع هطول زخات من المطر في شمال المملكة ووسطها.

وتوقع أحمد أن تكون كميات الأمطار الهاطلة خلال الشهر الحالي أعلى من معدلاتها العامة، داعيا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول، والانتباه إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في المرتفعات.

وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، تنخفض درجات الحرارة الأحد إلى أقل من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من العام بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، ويكون الطقس باردا نسبيا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا في أغلب المناطق.

وتهطل زخات من المطر على شمال المملكة ووسطها وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، بين الحين والآخر، قد يصحبها الرعد أحيانا في أقصى البادية الشمالية الشرقية.

ويحتمل أن تكون الأمطار غزيرة لفترة قصيرة خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء محدودة من شمال المملكة ووسطها، فيما تكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من احتمال تشكل السيول صباح الأحد في أجزاء محدودة من شمال المملكة ووسطها، بما فيها منطقة البحر الميت، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول خلال ساعات الصباح والليل، والغبار في مناطق البادية، إضافة إلى خطر الانزلاق على الطرق التي تشهد هطولا مطريا.

ويطرأ الاثنين، طقس مشمس وبارد نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شرقية معتدلة السرعة.

وترتفع درجات الحرارة قليلا الثلاثاء، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شرق المملكة، ورياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

أما الأربعاء، فتنخفض درجات الحرارة قليلا، ويكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، ورياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى الأحد في شرق عمّان بين 18 و10 درجات مئوية، وفي غربها بين 16 و8، وفي المرتفعات الشمالية بين 15 و7، وفي مرتفعات الشراة بين 14 و6، وفي مناطق البادية بين 21 و11، والسهول بين 19 و10، والأغوار الشمالية بين 25 و14، والأغوار الجنوبية بين 28 و18، وفي البحر الميت بين 26 و17، وفي خليج العقبة بين 26 و17 درجة مئوية.