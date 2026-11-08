إدارة السير تحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والأمطار

خبرني - حذرت إدارة السير، الأحد، السائقين من تدني مدى الرؤية الأفقية في عدد من طرق العاصمة عمّان، نتيجة تشكل الضباب وهطول الأمطار، داعية إلى القيادة بتأنٍ والالتزام بالمسارب المحددة.

وقال ضابط غرفة عمليات إدارة السير النقيب مصعب المرايات، إن الضباب أثر في مدى الرؤية الأفقية وحركة السير الصباحية، لا سيما على طريق المطار من نفق الملتقى باتجاه دوار النهضة وشارع الملك عبدالله الثاني، إضافة إلى الطرق الممتدة من نفق صويلح باتجاه خلدا والشعب والثامن.

ودعا المرايات السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، والقيادة بسرعات تتناسب مع ظروف الطريق، والالتزام بالمسرب الصحيح وعدم التنقل العشوائي بين المسارب.

وأشار إلى أن هطول الأمطار أدى إلى تباطؤ الحركة المرورية في بعض المواقع، مؤكدا أن كوادر السير موجودة على مداخل ومخارج الطرق والتقاطعات لمتابعة الحركة وتقديم الإرشادات اللازمة.

ولفت إلى أن الحركة المرورية شهدت كثافة باتجاه العاصمة، لا سيما في محيط الدوارين السابع والثامن، وطريق المطار، ومحيط الجامعة الأردنية وجسر الجامعة، فيما عملت الدوريات على تنظيم السير وتسهيل حركة المركبات.

وأشار إلى استمرار متابعة الحالة المرورية والتعامل مع الكثافات، وداعيا السائقين إلى إعطاء الأولوية لسلامتهم وتأخير رحلاتهم عند الضرورة إذا استدعت ظروف الرؤية ذلك.