إجهاد المكتب.. تأثيرات تطال البشرة وتوصيات للحد منها

خبرني - يشير الدكتور أليكسي دانيلوف أخصائي طب الأعصاب، إلى أن إجهاد المكتب هو مصطلح عام يشمل الشكاوى التي يعاني منها عادة من يجلسون فترات طويلة أمام الكمبيوتر.

ووفقا له تشمل هذه الشكاوى، الإرهاق المزمن، وتوتر الرقبة والكتفين، وجفاف العينين وإرهاقهما، والصداع، وآلام الظهر، واضطرابات النوم.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يشير شحوب البشرة أو اصفرارها، والهالات السوداء والانتفاخ تحت العينين، وتوتر الجبهة والحاجبين، ونظرة باهتة، إلى الإجهاد المزمن، الذي يعاني منه الكثيرون. لأن الوجه يعكس حالة الجسم ككل.

ووفقا له، يتباطأ من دون حركة، تدفق الدم والليمف، وتقل نسبة الأكسجين في الأنسجة، ما يجعل الوجه يبدو باهتا ومنتفخا. ويؤدي الإجهاد المزمن وقلة النوم إلى ارتفاع مستوى الكورتيزول، ما يقلل من إنتاج الكولاجين وخصائص حاجز البشرة. كما يؤثر نقص ضوء النهار سلبا على حالتها. ولا يعتبر التعب مبررا لشرب فنجان قهوة إضافي، ولاحاجة لإخفاء شحوب البشرة بالمكياج؛ بل الأهم هو فهم سبب تعرض الجسم للإجهاد المفرط ومعالجة السبب الجذري.



ويقول: "معالجة بشرة الوجه بمعزل عن صحة الدماغ والقلب استراتيجية قصيرة النظر. وتظهر البحوث العلمية أن حالة بشرة الوجه وجاذبية الشخص تعتمد على صحة الدماغ. لذلك، ينبغي أن تكمل العناية المنتظمة بالوجه - التنظيف والترطيب بلطف - هذه التوصيات، لا أن تحل محلها".

ويوصي دانيلوف باتباع ثلاث خطوات للحد من ظهور علامات التعب على الوجه.

الحركة والهواء النقي- تغيير وضعية الجسم أثناء العمل، والنهوض كل ساعة، ومد الرقبة والكتفين، والمشي أكثر، وقضاء وقتا أطول في الطبيعة.

النوم الكافي- لأنه أثناء النوم، ينشط الجهاز اللمفاوي الدماغي، ما يساعد على تنظيف الدماغ من البروتينات المتراكمة، وتخفف الأحلام من التوتر العاطفي الناتج عن اليوم.

اتباع نهج التغذية العصبية- يعمل الدماغ والأمعاء والجلد كنظام متكامل.

وينصح الطبيب بالتقليل من تناول الحلويات والمعجنات، وشرب كمية أقل من المشروبات الغازية، وتناول الفواكه الموسمية والتوت والبقوليات والمكسرات وزيت الزيتون والأسماك الدهنية التي تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، التي بدورها تزود الدماغ والجلد بأحماض أوميغا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة.