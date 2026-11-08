صوت مكبر الهاتف مكتوم؟ إليك كيفية إصلاحه في 5 دقائق

خبرني - قد تلاحظ أثناء إجراء مكالمة هاتفية أن صوت الطرف الآخر يبدو مكتومًا، أو أن صوت مقاطع الفيديو والموسيقى أصبح منخفضًا وبعيدًا، رغم رفع مستوى الصوت إلى الحد الأقصى. ولا يعني ذلك بالضرورة وجود عطل في مكبر الصوت أو الحاجة إلى إصلاح الهاتف، إذ قد ترجع المشكلة إلى أسباب بسيطة يمكن التعامل معها في دقائق.

وتشمل الأسباب الأكثر شيوعًا تراكم الغبار والأتربة داخل فتحات مكبر الصوت، أو وجود عائق بسبب جراب الهاتف أو واقي الشاشة، فضلًا عن تعرض الجهاز للرطوبة أو وجود خلل في إعدادات الصوت.



ولا تنتج معظم مشكلات الصوت المكتوم عن تلف مكبر الصوت نفسه، بل ترتبط بأسباب بسيطة يمكن التحقق منها ومعالجتها باتباع مجموعة من الخطوات، بحسب مقال إرشادي نشره موقع "Phone Speaker Cleaner" المتخصص في تنظيف سماعات الهواتف، اطلعت عليه "العربية Business".

لماذا يصبح صوت مكبر الهاتف مكتومًا؟

توجد عدة أسباب محتملة وراء انخفاض وضوح الصوت الصادر من الهاتف، أبرزها:

- تراكم الغبار والوبر والأجسام الصغيرة داخل الشبكة أو الفتحات المخصصة لمكبر الصوت.

- وجود تشقق أو تلف في واقي الشاشة يغطي سماعة المكالمات.

- تغطية غطاء الهاتف لجزء من فتحات مكبر الصوت.

- تسرب الرطوبة إلى الهاتف نتيجة انسكاب السوائل أو ارتفاع الرطوبة أو التعرض للأمطار.

- وجود أخطاء برمجية تؤثر في إخراج الصوت.

- استمرار اتصال الهاتف بأحد أجهزة البلوتوث، ما يؤدي إلى توجيه الصوت إلى جهاز آخر.

- تعرض المكونات الداخلية لمكبر الصوت للتلف، وهو سبب أقل شيوعًا مما يعتقده كثيرون.

وغالباً ما يصاحب تلف مكبر الصوت الفعلي علامات أخرى، مثل صدور أصوات طقطقة أو تشويش، أو انقطاع الصوت تمامًا، وليس مجرد انخفاض وضوحه. لذلك، إذا كان الهاتف لا يزال يصدر الصوت لكنه يبدو مختلفًا عن المعتاد، فمن المحتمل أن تكون المشكلة سهلة الحل.

6 خطوات للتعامل مع مشكلة الصوت المكتوم

1- افحص جراب الهاتف وواقي الشاشة

قد يبدو هذا السبب بسيطًا، لكنه من أكثر العوامل شيوعًا وراء مشكلة الصوت المكتوم.

أخرج الهاتف من الجراب وتحقق مما إذا كانت الفتحات المخصصة لمكبر الصوت متوافقة مع مواضع السماعات الفعلية في الجهاز. فقد يؤدي استخدام جراب غير مناسب أو غير مضبوط على موضع السماعة إلى حجب جزء من الصوت.

وإذا كنت تستخدم واقيًا للشاشة، افحص الحواف القريبة من سماعة المكالمات الموجودة أعلى الشاشة. فقد يؤدي عدم تثبيت الواقي بشكل صحيح، أو وجود بقايا لاصقة بالقرب من فتحة السماعة، إلى خفض وضوح الصوت أثناء المكالمات.

الحل: انزع الجراب وواقي الشاشة مؤقتًا، ثم اختبر الصوت مرة أخرى. فإذا عاد إلى طبيعته، فقد حددت سبب المشكلة. وقد تكون بعض الجرابات منخفضة التكلفة أكثر عرضة لهذه المشكلة بسبب عدم تطابق تصميمها بدقة مع مواضع فتحات السماعات.

2- نظف فتحات مكبر الصوت

يتراكم وبر الجيوب والغبار والجسيمات الصغيرة داخل فتحات مكبر الصوت بمرور الوقت، خاصة عند حمل الهاتف داخل الجيوب أو الحقائب دون غطاء.

ويمكن تنظيف هذه الفتحات بأمان من خلال اتباع الخطوات التالية:

- استخدم فرشاة ناعمة الشعيرات، مثل فرشاة أسنان نظيفة وجافة، ومررها برفق على شبكة مكبر الصوت.

- يمكن استخدام عبوة هواء مضغوط من مسافة عدة بوصات، مع إطلاق دفعات قصيرة.

- للتخلص من الأوساخ العنيدة، يمكن الضغط برفق بقطعة من الشريط اللاصق النظيف على شبكة السماعة، ثم رفعها لسحب الجسيمات العالقة.

لكن يجب تجنب استخدام الدبابيس أو أعواد الأسنان أو أي أدوات معدنية، لأنها قد تدفع الأوساخ إلى عمق أكبر داخل الفتحات أو تتسبب في تلف مكبر الصوت.

وقد تكون هذه الخطوة وحدها كافية لحل نسبة كبيرة من مشكلات الصوت المكتوم، خاصة في الهواتف التي تُستخدم دون غطاء. ويُنصح بفحص فتحات السماعات وتنظيفها سريعًا كل بضعة أشهر.

3- تحقق من اتصال البلوتوث

قد يظل الهاتف متصلًا دون ملاحظة المستخدم بمكبر صوت أو سماعات رأس أو نظام صوت السيارة عبر البلوتوث، حتى لو كان الجهاز المتصل موجودًا في غرفة أخرى. وقد يؤدي ذلك إلى توجيه الصوت بعيدًا عن مكبر الهاتف أو التأثير في طريقة إخراجه.

الحل: انتقل إلى إعدادات الهاتف، ثم البلوتوث، وافصل الأجهزة التي لا تستخدمها حاليًا أو احذفها من قائمة الأجهزة المقترنة.

وتحقق أيضًا مما إذا كان الهاتف يعيد الاتصال تلقائيًا بأجهزة البلوتوث المحفوظة، إذ قد يحدث ذلك دون انتباه المستخدم عند وجود أحد هذه الأجهزة بالقرب منه.

4- افحص الهاتف بحثًا عن الرطوبة

إذا تعرض الهاتف للأمطار أو الرطوبة أو انسكاب السوائل عليه، أو حتى العرق أثناء ممارسة التمارين الرياضية، فقد تتجمع الرطوبة داخل مكونات مكبر الصوت، ما يؤدي إلى تشوه الصوت أو انخفاض وضوحه.

ويوصي موقع "Phone Speaker Cleaner" باتباع الإجراءات التالية:

- أوقف تشغيل الهاتف إذا كنت تشك في تعرضه لكمية كبيرة من السوائل.

- ضعه في مكان جاف وجيد التهوية لبضع ساعات.

تحتوي بعض الهواتف، بما فيها أجهزة آيفون والعديد من هواتف أندرويد، على تنبيهات مدمجة لاكتشاف وجود الماء، وقد تظهر هذه التنبيهات ضمن الإعدادات لتحذير المستخدم واقتراح الانتظار قبل شحن الجهاز.

تجنب وضع الهاتف داخل الأرز، إذ إن هذه الطريقة التقليدية ليست فعالة بدرجة كبيرة، وقد تتسبب حبيبات الأرز في دخول جسيمات إلى منافذ الهاتف. ويُفضل وضعه في مكان جاف مع تدفق الهواء.

إذا كان الهاتف يحمل تصنيفًا لمقاومة الماء، يمكن النقر عليه برفق عدة مرات وهو موجه إلى الأسفل على راحة اليد، للمساعدة في إخراج المياه العالقة.

لا تشحن الهاتف قبل التأكد من جفافه تمامًا، لأن شحن جهاز رطب قد يؤدي إلى تآكل المكونات.

5- راجع إعدادات البرامج والصوت

لا تكون المشكلة دائمًا مرتبطة بأحد المكونات المادية للهاتف، فقد تنتج أحيانًا عن خلل في إعدادات البرامج والصوت.

ويمكن التحقق من عدة أمور:

- مستوى الصوت: تأكد من رفع مستوى صوت الوسائط والمكالمات، إذ غالبًا ما يتحكم الهاتف في كل منهما بصورة منفصلة.

- تحسينات الصوت: تحتوي بعض الهواتف على إعدادات مدمجة لمعادلة الصوت أو تحسينه، وقد يؤدي ضبطها بصورة غير صحيحة إلى جعل الصوت مكتومًا. تحقق من إعدادات الصوت وأعد ملفات تعريف معادل الصوت المخصصة إلى الإعدادات الافتراضية.

- إعادة تشغيل الهاتف: يمكن أن تساعد إعادة التشغيل البسيطة في التخلص من أخطاء الصوت المؤقتة.

- تحديث نظام التشغيل: قد تتسبب إصدارات أنظمة التشغيل القديمة أحيانًا في مشكلات صوتية تعالجها التحديثات اللاحقة.

6- اختبر الصوت باستخدام تطبيق أو مكالمة أخرى

قد تكون مشكلة الصوت المكتوم مرتبطة بتطبيق معين، وليس بمكبر الصوت نفسه.

لذلك، شغّل أغنية، ثم أجرِ مكالمة تجريبية، وشاهد مقطع فيديو. وإذا ظهرت المشكلة في تطبيق واحد فقط، فمن المرجح أن يكون سببها متعلقًا بالبرنامج، ويمكن تجربة إعادة تثبيت التطبيق بدلًا من افتراض وجود عطل في مكبر الصوت.

ومن المفيد أيضًا اختبار كل مكبر صوت على حدة إذا كان الهاتف مزودًا بأكثر من مكبر، إذ تستخدم العديد من الهواتف الحديثة مكبرات صوت ستيريو، أحدها في الجزء السفلي بالقرب من منفذ الشحن، والآخر في الجزء العلوي ويعمل أيضًا كسماعة للمكالمات.

وإذا كان الصوت مكتومًا في أحد المكبرات دون الآخر، فسيساعد ذلك في تحديد موضع المشكلة والتركيز على تنظيف الفتحة المعنية.

كيف تحافظ على وضوح صوت مكبر الهاتف؟

يمكن اتباع بعض العادات البسيطة للمساعدة في الحفاظ على جودة الصوت وتجنب تراكم الأتربة داخل فتحات السماعات، ومنها:

- وضع الهاتف بحيث تكون الشاشة متجهة إلى الأعلى، لتكون فتحات السماعات بعيدة عن الوبر والغبار.

- تنظيف الهاتف بانتظام، مع الاهتمام بالحواف والمناطق المحيطة بفتحات مكبر الصوت.

- استخدام جراب مزود بأغطية لفتحات السماعات عند الوجود في بيئات مليئة بالغبار أو الرمال.

- إبعاد الهاتف عن البخار، مثل تجنب حمله أثناء الاستحمام، لأن الرطوبة قد تتجمع تدريجيًا داخل الفتحات الصغيرة.

متى تحتاج إلى فني لإصلاح مكبر الصوت؟

إذا جربت الخطوات الست السابقة واستمرت مشكلة الصوت المكتوم، فقد يكون السبب عطلًا فعليًا في مكونات الهاتف، مثل تلف الغشاء الداخلي لمكبر الصوت، أو وصول المياه إلى المكونات الداخلية، أو ارتخاء أحد الموصلات نتيجة سقوط الجهاز.

وفي هذه الحالة، يُنصح بالتحقق مما إذا كان الهاتف لا يزال ضمن فترة الضمان، والتوجه إلى مركز صيانة معتمد بدلًا من محاولة فتح الجهاز وإصلاحه بنفسك، لأن ذلك قد يؤدي إلى إلغاء الضمان أو التسبب في أضرار إضافية.