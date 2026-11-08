يارا حسام حسن تعلق على إقالة والدها من تدريب منتخب مصر

خبرني - علقت يارا حسام حسن، ابنة المدير الفني السابق لمنتخب مصر لكرة القدم حسام حسن، على قرار إقالة والدها من تدريب منتخب "الفراعنة"، برسالة مقتضبة استعانت فيها بآيات من القرآن.

وجاء تعليق يارا بعد إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، إنهاء مهمة حسام حسن في قيادة المنتخب الأول، وتعيين علي ماهر مديرا فنيا جديدا "للفراعنة"، في قرار أثار تفاعلا واسعا في الأوساط الرياضية المصرية.

ونشرت يارا حسام حسن عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت: آيتين من سورة إبراهيم، 42 و43، من دون أي توضيح إضافي: (وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلًا عَمَا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشخَصُ فِيهِ الْأَبْصَرُ *

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَزْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءً}".

وأثار المنشور اهتمام المتابعين، باعتباره أول تعليق من أسرة حسام حسن عقب الإعلان عن رحيله من منصبه، وسط تساؤلات بشأن كواليس قرار الإقالة وتداعياته على الجهاز الفني السابق.

ويأتي التغيير الفني قبل خوض منتخب مصر مباراتيه أمام مالاوي، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027، إذ يستعد "الفراعنة" لدخول معسكر مغلق خلال نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الذهاب يوم 13 نوفمبر، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، فيما تقام مواجهة الإياب يوم 17 من الشهر ذاته على ملعب بينجو الدولي في مالاوي، عند الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي.