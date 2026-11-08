فرنسا تبني مخبأ سريا لماكرون تحسبا لاقتحام قصر الإليزيه

خبرني - أقامت السلطات الفرنسية مخبأ سريا في ضاحية باريس الرئيس إيمانويل ماكرون، تحسبا لاقتحام المحتجين قصر الإليزيه.

ويخشى المسؤولون الفرنسيون تصاعد الحركة الاحتجاجية، بما في ذلك احتمال تظاهرات على خلفية نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف"، نقلا عن كتاب لصحافيين فرنسيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس شرطة باريس باتريس فوريه عقد اجتماعات متكررة للتحضير لاحتمال اندلاع عصيان. ونقلت عن الصحافيين أن السلطات الفرنسية تخشى انهيار الحكومة، وأنها أعدت حتى خطة لنشر قوات، و يعتقد أنها أنشأت صندوقا سريا لتمويل قوات مقاومة محتملة.

وبدأت موجة الاحتجاجات في منتصف سبتمبر، عندما خرج طلاب المدارس الثانوية في ضواحي باريس للمطالبة بتحسين أوضاع المؤسسات التعليمية، قبل انضمام المحتجين ضد ارتفاع الأسعار واتساع التحركات إلى مناطق أخرى.

واليوم، 7 نوفمبر، أفاد الاتحاد العام للعمل في باريس (CGT) وهو أحد الجهات المنظمة للاحتجاجات، بأن عدد المشاركين في المظاهرات التي دعت إليها النقابات في مختلف أنحاء فرنسا بلغ 1.6 مليون شخص.

وكانت مظاهرة 17 أكتوبر الأكبر حجما، إذ شارك فيها نحو 550 ألف شخص بحسب بيانات وزارة الداخلية. واستخدمت قوات الأمن الفرنسية الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية ومدافع مياه ضد المشاركين في الاحتجاجات.

وبالأمس، أفادت مصادر فرنسية بأن الشرطة أوقفت 642 شخصا خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.