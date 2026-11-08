*
الاحد: 08 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

فرنسا تبني مخبأ سريا لماكرون تحسبا لاقتحام قصر الإليزيه

  • 08 نوفمبر 2026
  • 02:46
فرنسا تبني مخبأ سريا لماكرون تحسبا لاقتحام قصر الإليزيه

خبرني - أقامت السلطات الفرنسية مخبأ سريا في ضاحية باريس الرئيس إيمانويل ماكرون، تحسبا لاقتحام المحتجين قصر الإليزيه.

ويخشى المسؤولون الفرنسيون تصاعد الحركة الاحتجاجية، بما في ذلك احتمال تظاهرات على خلفية نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف"، نقلا عن كتاب لصحافيين فرنسيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس شرطة باريس باتريس فوريه عقد اجتماعات متكررة للتحضير لاحتمال اندلاع عصيان. ونقلت عن الصحافيين أن السلطات الفرنسية تخشى انهيار الحكومة، وأنها أعدت حتى خطة لنشر قوات، و يعتقد أنها أنشأت صندوقا سريا لتمويل قوات مقاومة محتملة.

وبدأت موجة الاحتجاجات في منتصف سبتمبر، عندما خرج طلاب المدارس الثانوية في ضواحي باريس للمطالبة بتحسين أوضاع المؤسسات التعليمية، قبل انضمام المحتجين ضد ارتفاع الأسعار واتساع التحركات إلى مناطق أخرى.

واليوم، 7 نوفمبر، أفاد الاتحاد العام للعمل في باريس (CGT) وهو أحد الجهات المنظمة للاحتجاجات، بأن عدد المشاركين في المظاهرات التي دعت إليها النقابات في مختلف أنحاء فرنسا بلغ 1.6 مليون شخص.

وكانت مظاهرة 17 أكتوبر الأكبر حجما، إذ شارك فيها نحو 550 ألف شخص بحسب بيانات وزارة الداخلية. واستخدمت قوات الأمن الفرنسية الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية ومدافع مياه ضد المشاركين في الاحتجاجات.

وبالأمس، أفادت مصادر فرنسية بأن الشرطة أوقفت 642 شخصا خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ترمب يأمر وزارة العدل بالتحقيق مع ديمقراطيين بتهمة
ترمب يأمر وزارة العدل بالتحقيق مع ديمقراطيين بتهمة "تهديد" الناس
  • 2026-11-08 02:25
وثائق سرية تكشف مراقبة أمريكية واسعة لإسرائيليين
وثائق سرية تكشف مراقبة أمريكية واسعة لإسرائيليين
  • 2026-11-08 01:56
القيادة المركزية الأميركية: قواتنا أوقفت سفينة تجارية في خليج عُمان السبت
القيادة المركزية الأميركية: قواتنا أوقفت سفينة تجارية في خليج عُمان السبت
  • 2026-11-08 00:42
العراق.. إلغاء 3 عقود بمطار الموصل لارتباطها بجهات مسلحة
العراق.. إلغاء 3 عقود بمطار الموصل لارتباطها بجهات مسلحة
  • 2026-11-08 00:22
بعد خسارة الحكم.. هل انتهى عهد نتنياهو؟
بعد خسارة الحكم.. هل انتهى عهد نتنياهو؟
  • 2026-11-08 00:19
إعلام إيراني: دوي انفجارات في جزيرة قشم
إعلام إيراني: دوي انفجارات في جزيرة قشم
  • 2026-11-07 23:05