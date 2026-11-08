بعد سطو مالي بالمليارات.. استقالة المدير المالي لشركة بينانس

خبرني - أعلنت شركة بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، أن المدير المالي كايزر نج سيغادر بينانس، وذلك بعد أيام من سرقة متسللين على الانترنت مبلغا قياسيا يساوي 6.3 مليار دولار من الشركة.

وقالت يي هي الرئيسة التنفيذية المشاركة في بينانس في بيان السبت: "قرر كايزر نج خوض مغامرة جديدة بعد أكثر من خمس سنوات في بينانس في إطار خطة انتقالية منذ نصف عام".

وسيتولى جاستن ييك، وهو مدير مالي مخضرم شغل في الآونة الأخيرة منصب نائب رئيس الشؤون المالية في شركة إيرواليكس، منصب المدير المالي.

ويأتي هذا الإعلان بعد ما يزيد قليلا على أسبوع من إعلان بينانس سرقة متسللين إلكترونيين عملات مشفرة في هجوم متطور بدأ قبل أشهر باختراق أجهزة كمبيوتر خاصة بعدة موظفين.

وأوضحت بينانس أن الاختراق، الذي وقع في 29 تشرين الأول، بدأ ببرمجيات خبيثة مخبأة في تنزيلات برمجية وعمليات توظيف زائفة تستهدف المهندسين. وأعلنت أنها ستعوض العملاء المتضررين تعويضا كاملا.

وألقى مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) باللوم على مجموعة قرصنة من كوريا الشمالية في السرقة، وهو اتهام نفته بيونجيانج.

ويشير الملف الشخصي لنج على لينكدإن أنه شغل منصب المدير المالي في بينانس منذ يناير كانون الثاني 2022، وعمل سابقا في منصة تداول العملات المشفرة المنافسة كراكن.