ريال مدريد يهزم فالنسيا بثلاثية ويحقق فوزه الخامس تواليا في الدوري الإسباني

خبرني - حقق ريال مدريد فوزا على مضيفه فالنسيا بنتيجة 3-0، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليحقق انتصاره الخامس تواليا في المسابقة ويلحق ببرشلونة في صدارة الترتيب.

وسجل الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 28، قبل أن يضيف التركي أردا غولر الهدف الثاني في الدقيقة 36، فيما اختتم الفرنسي كيليان مبابي ثلاثية الفريق الملكي في الدقيقة 75، مستفيدا من تمريرة غولر.

وأكمل فالنسيا المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد قائده خوسيه غايا بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 80، إثر خطأ على مبابي.

ورفع مبابي رصيده إلى 13 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين، بعدما سجل في المباراة السابعة تواليا.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني، متساويا مع برشلونة المتصدر الذي يواجه أتلتيكو مدريد، الأحد، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 9 نقاط في المركز التاسع عشر.

ويعد الفوز الخامس تواليا لريال مدريد في الدوري، والثامن تواليا في مختلف المسابقات، منذ خسارته أمام أتلتيكو مدريد في الجولة السابعة.