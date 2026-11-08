تحذير لمستخدمي سامسونغ.. تحديث One UI 9 قد يعطل الإنترنت والشبكات في هواتف Galaxy

خبرني - تواصل شركة سامسونغ طرح التحديث المستقر لواجهة One UI 9 لهواتف غالاكسي خلال الأشهر القليلة الماضية. وعلى الرغم من أن التحديث يقدم مجموعة من الميزات الجديدة، ويضيف بعض مزايا Galaxy AI إلى هواتف سامسونغ الرائدة الأقدم، فإن عملية التحديث لا تسير بسلاسة مع جميع المستخدمين.

وبحسب نقاشات على منصة "ريديت" ومنتديات "مجتمع سامسونغ"، واجه عدد من المستخدمين مشكلات في الاتصال بالشبكات منذ تثبيت تحديث One UI 9.



وتتراوح هذه المشكلات بين أعطال شبكات الواي فاي وبيانات الهاتف المحمول، وصولًا إلى عدم قدرة الهواتف على اكتشاف شرائح الاتصال "SIM"، بحسب تقرير لموقع "أندرويد أوثوريتي" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

مشكلات الواي فاي في تحديث One UI 9

أفاد عدد من المستخدمين بأن هواتفهم تتصل بشبكات الواي فاي لفترة من الوقت، ثم تنقطع بشكل عشوائي مع ظهور رسالة خطأ تفيد بفشل الاتصال. ويبدو أن إعادة تشغيل الهاتف أو تفعيل وضع الطيران ثم إيقافه يعالج المشكلة مؤقتًا، لكنها تعود مجددًا بعد بضع ساعات.

وقال أحد المستخدمين إن هاتفه لم يعد يتصل بشبكة الواي فاي المنزلية، بينما تعمل الشبكات الأخرى المحفوظة على الهاتف بشكل طبيعي.

وأشار مستخدم آخر إلى أن هاتفه يتصل بشبكات الواي فاي بتردد 2.4 غيغاهرتز، لكنه يعجز عن الاتصال بشبكات 5 غيغاهرتز، رغم أن أجهزته الأخرى تتصل بنطاقي التردد دون مشكلات.

كما أفاد أحد مالكي هاتف Galaxy Z Fold 7 بأن هاتفه يستطيع الاتصال بشبكة الواي فاي، لكن ميزة الاتصال عبر Wi-Fi Calling التابعة لشركة T-Mobile لم تعد تعمل منذ تثبيت التحديث.

وبحسب أحد المستخدمين، يمكن حل المشكلة من خلال الانتقال إلى "خيارات المطور /Developer Options"، ثم الدخول إلى قسم Connectivity Labs وإيقاف وضع Wi-Fi 7.

لكن تجدر الإشارة إلى أن مستخدمين آخرين أوضحوا أن خيار Wi-Fi 7 لا يظهر على هواتفهم من الأساس.

مشكلات بيانات الهاتف وشرائح الاتصال في One UI 9

في حين تبدو أعطال الواي فاي الأكثر شيوعًا، أبلغ بعض المستخدمين أيضًا عن مشكلات في بيانات الهاتف المحمول.

وذكر مستخدمون على منتديات "مجتمع سامسونغ" أن هواتفهم لا تتصل ببيانات الهاتف، وأن التطبيقات لا تتمكن من تحميل المحتوى ما لم تكن الأجهزة متصلة بشبكة الواي فاي.

وبحسب تقارير المستخدمين، لا يبدو أن إعادة ضبط إعدادات الشبكة أو تفعيل وضع الطيران وإيقافه، وحتى إخراج شريحة الاتصال وإعادة إدخالها، تساعد في حل المشكلة.

وفي الوقت نفسه، أوصى أحد المشرفين على منتديات "مجتمع سامسونغ" المستخدمين بتجربة تشغيل الهاتف في "الوضع الآمن/Safe Mode"، أو إجراء إعادة ضبط بيانات المصنع، لمعالجة هذه المشكلات.

لكن أحد المستخدمين رد بأن إعادة ضبط الهاتف إلى إعدادات المصنع لم تنجح أيضًا في حل مشكلات بيانات الهاتف المحمول.

ولا تقتصر المشكلات التي يواجهها المستخدمون على بيانات الهاتف وشبكات الواي فاي. إذ أفاد أحد مستخدمي "ريديت" بأن هاتف Galaxy A56 توقف عن اكتشاف كلتا شريحتي الاتصال اللتين يستخدمهما بعد التحديث إلى One UI 9، مضيفًا أن اختبار التشخيص يشير إلى عدم إدخال أي شريحة اتصال في الهاتف.

وأبلغ مستخدمون آخرون عن مشكلات مماثلة في هواتف Galaxy A36 وGalaxy A52s وGalaxy S24 Plus.

ولا يزال سبب ظهور هذا العدد الكبير من مشكلات الاتصال بالإنترنت والشبكات في الهواتف مباشرة بعد تثبيت التحديث المستقر لواجهة One UI 9 غير واضح.

ورغم أن وجود أعطال في مكونات الأجهزة يظل احتمالًا واردًا، فإن تأثر هذا العدد الكبير من الأجهزة مباشرة بعد التحديث يجعل وجود خلل برمجي هو التفسير الأكثر ترجيحًا.