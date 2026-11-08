قبل أن تشرب قهوتك.. خطوة بسيطة قد تحمي قلبك من الكوليسترول

خبرني - لا يتوقف تأثير القهوة في صحة القلب على كمية الكافيين التي تحتوي عليها، بل قد تلعب طريقة تحضيرها دوراً مهماً أيضاً. فبعض أنواع القهوة غير المرشّحة تحتوي على مركّبات طبيعية يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، لكن تغييراً بسيطاً في طريقة إعدادها قد يساعد على تقليل هذه المركّبات، من دون الحاجة إلى التخلي عن مشروبك المفضل.

الفلتر الورقي.. خطوة صغيرة بفارق مهم

رغم أن القهوة لا تحتوي على الكوليسترول الغذائي، فإنها تضم مركّبين طبيعيين يُعرفان باسم "كافيستول" و"كاهويول"، وهما من المركّبات الزيتية التي قد ترفع مستويات الكوليسترول في الدم.



وتوجد هذه المركّبات بكميات أكبر في بعض أنواع القهوة غير المرشّحة، مثل القهوة المحضّرة باستخدام مكبس الفرنش بريس أو بالغلي المباشر. أما استخدام فلتر ورقي فيساعد على احتجاز جزء كبير من الزيوت والجزيئات الدقيقة قبل وصولها إلى الكوب.

ويقول طبيب القلب الرياضي، جون هيغينز، الأستاذ في جامعة "UTHealth"، إن تمرير القهوة المحضّرة بالفرنش بريس عبر فلتر ورقي بعد إعدادها قد يقلل من هذه المركّبات، وإن مقدار ما يتبقى منها يعتمد على طريقة الترشيح.

أي أنواع القهوة تستحق الانتباه؟

تشير دراسات إلى أن طريقة التحضير قد تؤثر في مستويات الكوليسترول. فقد وجدت دراسة نُشرت عام 2022 في دورية "Open Heart" أن تناول ستة أكواب أو أكثر من القهوة المغلية يومياً ارتبط بارتفاع الكوليسترول الكلي مقارنة بعدم شربها.

كما رصدت دراسة نُشرت عام 2018 في دورية "Heart" ارتباطاً بين زيادة استهلاك مشروبات الإسبريسو وارتفاع مستويات الكوليسترول لدى شباب تراوحت أعمارهم بين 18 و34 عاماً.

لكن هذا لا يعني أن كل فنجان من الإسبريسو أو الكولد برو يرفع الكوليسترول بالضرورة؛ إذ تختلف كمية المركّبات باختلاف البن وطريقة التحضير والترشيح. ولهذا، قد يكون اختيار القهوة المحضّرة باستخدام فلتر ورقي وسيلة عملية لتقليل التعرض لهذه المركّبات.

أما القهوة المثلجة الجاهزة، فقد يصعب معرفة طريقة ترشيحها أو المكونات المضافة إليها. لذلك تنصح اختصاصية التغذية أشلي كارناهان، من مركز "هنري فورد" الصحي في ديترويت، بإعداد القهوة في المنزل متى أمكن، مع مراجعة الملصق الغذائي للأنواع المعبّأة.

السكر والقشدة

لا تقتصر العوامل المؤثرة في صحة القلب على طريقة تحضير القهوة؛ فالإضافات قد تزيد كمية السكر والسعرات الحرارية التي تتناولها يومياً.

ووجدت دراسة نُشرت عام 2014 في دورية "JAMA Internal Medicine" أن الأشخاص الذين استمدوا ما بين 17 و21% من سعراتهم اليومية من السكر المضاف ارتبط لديهم ارتفاع خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 38%، مقارنة بمن استمدوا 8% من سعراتهم من السكر المضاف.

ولا يعني ذلك ضرورة الامتناع التام عن القشدة المنكّهة، لكن من الأفضل الانتباه إلى الكمية واختيار الأنواع غير المحلّاة أو الحليب العادي، خصوصاً عند تناول القهوة يومياً.

احرص على نظام غذائي متوازن

في النهاية، تظل العادات اليومية جزءاً أساسياً من العناية بصحة القلب. فإذا كنت قلقاً بشأن الكوليسترول، فاحرص على نظام غذائي متوازن، وممارسة نشاط بدني معتدل لمدة 150 دقيقة أسبوعياً، وفق التوصيات الشائعة للبالغين.

وقد يساعدك التحول إلى القهوة المرشّحة ورقياً على تقليل المركّبات التي ترفع الكوليسترول، لكنه لا يغني عن فحص مستوياته أو اتباع نصائح الطبيب، خاصة إذا كنت تعاني ارتفاع الكوليسترول أو لديك عوامل خطر لأمراض القلب.