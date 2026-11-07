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تعادل العربي ودوقرة في دوري المحترفين

  • 07 نوفمبر 2026
  • 23:53
تعادل العربي ودوقرة في دوري المحترفين

خبرني - تعادل فريقا العربي ودوقرة بنتيجة هدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب البترا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الأردني للمحترفين لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن تشهد المباراة أربعة أهداف، إذ تقدم العربي عبر محمد بني ياسين في الدقيقة 53، قبل أن يدرك دوقرة التعادل بواسطة برينو في الدقيقة 55، وعاد العربي للتقدم بهدف سيكو ماتا ساجنا في الدقيقة 75، إلا أن فارس غطاشة سجل هدف التعادل لدوقرة في الدقيقة 79، لتنتهي المباراة بتقاسم الفريقين نقاط اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع دوقرة رصيده إلى 5 نقاط في المركز الأخير، فيما رفع العربي رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع، بانتظار استكمال مباريات الجولة.

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