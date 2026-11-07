أرسنال يحافظ على الصدارة بهدف أوديغارد

خبرني - عزز فريق أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز صعب على ضيفه هال سيتي بنتيجة 1-صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة.

أحرز النرويجي مارتن أوديغارد قائد أرسنال الهدف الوحيد للفريق اللندني في الدقيقة 72 من المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات بالعاصمة لندن.

بهذه النتيجة، يواصل أرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا سلسلة انتصاراته في الدوري بفوز خامس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة.

ووسع الفريق اللندني الفارق مؤقتا إلى ست نقاط مع ملاحقه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي سيحل ضيفا على نوتنغهام فورست في وقت لاحق، اليوم السبت.

أما هال سيتي، فقد تجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر بعدما تلقى خسارته الثالثة في آخر ست جولات.