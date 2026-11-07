حسام حسن في 4 أشهر.. إنجاز مصري تاريخي انتهى بقرار الإقالة

خبرني - لم يهنأ حسام حسن مدرب منتخب مصر السابق بإنجازه التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم 2026 سوى أقل من 4 أشهر حتى صدر قرار إقالته من منصبه يوم السبت وتعيين علي ماهر بديلاً له.

وأصبح حسام حسن أول مدرب في تاريخ مصر يقود "الفراعنة" إلى تحقيق فوز في كأس العالم وبلوغ الدور الثاني بعدما نقل المنتخب إلى دور 32 ومن ثم خوض ثمن النهائي أمام الأرجنتين والخروج بالخسارة 2-3 عقب سيناريو مثير للغاية.

واعترض حسام حسن على قرارات حكم مواجهة الأرجنتين وانفعل بشدة عقب المواجهة ما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى إيقافه وشقيقه ابراهيم مدير المنتخب 3 مباريات إضافة إلى تغريمهما 40 ألف دولار.

وبعد الإنجاز التاريخي تمت مكافأة حسن، أحد أعظم لاعبي مصر عبر التاريخ، بتمديد عقده لغاية كأس العالم 2030، لكن سلسلة من الأحداث والأزمات التي تتعلق بحياته الشخصية تسببت بجدل كبير، وبعد عودة المباريات الدولية في شهر سبتمبر ترددت أنباء عن اندلاع مشاكل بينه وبين مجموعة من اللاعبين يتقدمهم القائد محمد صلاح.

وأصدر المجلس الأعلى للإعلام قراراً الأسبوع الماضي بمنع ظهور مدرب المنتخب المصري في الإعلام، كما تم منع طليقته من الظهور الإعلامي كذلك، قبل أن تتم إقالته من منصبه يوم السبت بعد عامين و7 أشهر تولى فيها تدريب "الفراعنة" فاز في 21 وتعادل 10 مرات مقابل 7 خسائر.