علي ماهر مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا لحسام حسن

خبرني - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، وإسناد المهمة لمدرب محلي جديد بالتعاقد مع علي ماهر، المدير الفني الحالي لفريق سيراميكا كليوباترا.

قال اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي مساء السبت "نؤكد على أنه سبق وشددنا في البيان الصادر صباح اليوم، على أن مصلحة المنتخب الوطني الأول تأتي على رأس أولوياته، وأن الحفاظ على استقرار المنتخب يمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون".

وأضاف البيان "في ضوء اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، الذي بدأ صباح اليوم ولا يزال منعقدًا، وبعد دراسة كل الملابسات والأحداث التي شهدتها الفترة الماضية، وما ترتب عليها من تداعيات وتأثير سلبى على الصورة الإيجابية لمنتخبنا الوطني واستقراره، فقد قرر مجلس الإدارة، في إطار مسئوليته، توجيه الشكر إلى حسام حسن وجهازه الفنى والإداري استناداً إلى بنود العقد".

وتابع أيضا "يثمن الاتحاد ما قدمه حسام حسن، من جهود وعطاء خلال فترة توليه مسئولية القيادة الفنية، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية المقبلة".

كما قرر مجلس إدارة الاتحاد تكليف علي ماهر بتولي مهام المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، خلال المرحلة المقبلة وعرض تصوره لتشكيل الجهاز الفنى. وختم الاتحاد المصري بيانه بالقول "ندعو جماهيرنا وكل الداعمين للمنتخب الوطني، لمواصلة مساندتهم والالتفاف حول المنتخب في هذه المرحلة المهمة، بما يدعم مسيرة منتخبنا الوطني نحو تحقيق طموحات جماهيره".

وكان اتحاد الكرة المصري أعلن عن تجديد التعاقد مع حسام حسن حتى 2030 بعد نتائج الفريق المميزة في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث ودع الفراعنة بخسارة مثيرة أمام الأرجنتين حامل اللقب حينها بنتيجة 2-3 ضمن منافسات دور الـ16.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني أمام مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027 التي ستقام في أوغندا وكينيا وتنزانيا.