الأردن يتجه نحو أجواء باردة وضباب كثيف وليالٍ قارسة البرودة

خبرني - يتوقع أن تتأثر المملكة يوم الأحد بتبعات المنخفض الجوي على شكل تيارات هوائية باردة ورطبة تؤدي إلى استمرار توافد السحب على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال هطول الأمطار المتباعدة بشكل كبير زمنيًا وجغرافيًا، على أن يستقر الطقس ليلًا وتزداد البرودة بشكل لافت في عموم المناطق.

الأحد نهارًا 8/11/2026: تيارات هوائية باردة ورطبة وفرصة للأمطار المتباعدة بشكل كبير زمنيًا وجغرافيًا

تستمر الأجواء باردة نسبيًا، مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة، ويُحتمل بمشيئة الله هطول أمطار متباعدة زمنيًا ومكانيًا، بحيث لا تشمل جميع المناطق، وتتخللها فترات من انقشاع السحب وظهور أشعة الشمس. وتكون الأمطار متفاوتة الشدة، وقد يصحبها حدوث الرعد في بعض المناطق.

وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، مع هبات نشطة خلال ساعات العصر، وتكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية والسهول الشرقية.

ليل الأحد/الاثنين: ضباب كثيف متوقع في مساحات واسعة من المملكة بما في ذلك منطقة مطار الملكة علياء وزيزيا والطريق الصحراوي

تنخفض درجات الحرارة لتصبح ما دون الـ10 درجات مئوية في مناطق واسعة من المملكة، وتسود أجواء باردة على نحو لافت، ويُتوقع بمشيئة الله أن يتشكل الضباب مع ساعات الليل المتأخرة (الأحد/الاثنين) وحتى ساعات صباح يوم الاثنين، وذلك في إقليم السهول الشرقية والبادية، ويأتي ذلك نتيجة ارتفاع قيم الرطوبة النسبية في الطبقات المنخفضة والقريبة من سطح الأرض إلى قيم الإشباع في تلك المناطق، والتي تتبعها سهول محافظات المفرق والزرقاء وشرق وجنوب العاصمة خصوصًا ومأدبا، وتتبع هذه المحافظات العديد من المناطق الهامة مثل الطرق الصحراوية الدولية، إضافة إلى منطقة زيزيا ومحيط مطار الملكة علياء الدولي، وتمتاز المناطق سابقة الذكر بالتبريد السريع للهواء بعد سكونه بعيد منتصف الليل، مما يرفع من فرص تشكل الضباب فيها مقارنة بغيرها، وتكون الرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه.

الاثنين والثلاثاء 9-10/11/2026: اشتداد البرودة خلال الليل وزيادة الحاجة للملابس الثقيلة ووسائل التدفئة

تنخفض درجات الحرارة وتكون أبرد من المعدلات الافتراضية لهذا الوقت من العام بحدود 7-9 درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة نسبيًا بوجه عام خلال ساعات النهار مع ظهور السحب المتفرقة، كما تشتد البرودة خلال ساعات الليل مع حدوث المزيد من التدني على درجات الحرارة الصغرى لتتراوح ما بين 5 إلى 7 درجات مئوية فقط في مختلف مناطق المملكة بما فيها العاصمة عمان، ما يستوجب ارتداء ملابس ثقيلة وتزايد الطلب على وسائل التدفئة.