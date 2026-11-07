الحسين إربد يخطف التعادل من السلط في الوقت القاتل

خبرني - فرض التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2) نفسه على مواجهة الحسين إربد والسلط، التي أقيمت مساء السبت، على ملعب الملك عبدالله الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2026/2027.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، بعدما نجح السلط في التقدم بالنتيجة عند الدقيقة 57، عن طريق أحمد ياسين، واضعًا فريقه في المقدمة بهدف دون رد.

وواصل السلط تقدمه حتى الدقيقة 83، عندما تمكن أحمد العساف من تسجيل الهدف الثاني للحسين إربد؟ لا، بل جاء الهدف لصالح الحسين إربد لتصبح النتيجة (1-1)، قبل أن يعود السلط ويسجل هدفه الثاني في الدقيقة 92 عن طريق محمد عبدالمطلب.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو فوز السلط، رفض الحسين إربد الاستسلام، ونجح لاعبه بيدرو في تسجيل هدف التعادل القاتل عند الدقيقة 90+5، ليعيد فريقه إلى أجواء اللقاء وينقذه من الخسارة.

وبهذه النتيجة، اقتسم الفريقان نقاط المباراة، بعدما قدم الحسين إربد عودة مثيرة في اللحظات الأخيرة، فيما أهدر السلط فرصة الخروج بالنقاط الثلاث رغم تقدمه حتى الوقت بدل الضائع.