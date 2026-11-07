جوردينا تعلن عن فرص عمل في تخصصات مختلفة ومقابلات فورية الاثنين المقبل

خبرني - أعلنت شركة جوردينا عن توفر فرص عمل في عدد من التخصصات، داعية المهتمين ممن تنطبق عليهم الشروط إلى التقدم لإجراء مقابلات توظيف فورية ومباشرة يوم الاثنين الموافق 9 تشرين الثاني 2026.

وقالت الشركة إن فريق التوظيف سيكون متواجداً في مركز ميامي للأعمال، الكائن في شارع المدينة المنورة، فوق بنك الأردن، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

وتشمل الشواغر المطلوبة حملة دبلوم الكهرباء والميكانيك بخبرة لا تزيد على سنة، ومختصي مبيعات التصدير في قطاع المواد الغذائية بخبرة لا تتجاوز سنتين، وحملة بكالوريوس التغذية وتكنولوجيا الطعام بخبرة لا تزيد على سنة.

كما تشمل الوظائف المطلوبة أخصائية توظيف لديها خبرة في الاستقطاب الخارجي لا تتجاوز خمس سنوات، وصانع محتوى، ومصمم جرافيك، ومسؤول تسويق، وأخصائي تسويق تجاري، بخبرة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.

ودعت الشركة الراغبين بالانضمام إلى عائلتي جوردينا وجوي إلى الحضور خلال الموعد المحدد، وإجراء المقابلات مباشرة.

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