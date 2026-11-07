إقالة حسام حسن من تدريب منتخب مصر

خبرني - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميا إنهاء مهمة حسام حسن في القيادة الفنية لمنتخب مصر الأول، وتوجيه الشكر له على الفترة التي قضاها مديرا فنيا للفراعنة.

وجاء إعلان إنهاء مهمة حسام حسن بعد ساعات من الجدل بشأن مستقبله مع منتخب مصر، وسط أنباء متلاحقة عن اتخاذ مجلس إدارة اتحاد الكرة قرارا بإجراء تغيير في القيادة الفنية للمنتخب خلال المرحلة المقبلة.

أنهى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مهمة حسام حسن مع منتخب مصر الأول، بعد الاستقرار على توجيه الشكر له وإنهاء فترة توليه المسؤولية الفنية للفراعنة.

وبذلك يسدل الستار على تجربة حسام حسن في قيادة المنتخب الوطني، بعد الجدل الذي شهدته الساعات الماضية بشأن استمراره في منصبه، والتكهنات المتزايدة حول إمكانية رحيله.

ويفتح قرار رحيل حسام حسن الباب أمام مرحلة جديدة داخل منتخب مصر، مع انتظار تحديد اسم المدير الفني الذي سيتولى المسؤولية خلال الفترة المقبلة.

وكشفت الصحيفة في وقت سابق عن طرح اسم شوقي غريب لتولي قيادة المنتخب الوطني خلال مباراتي مالاوي، في ظل التحركات المتعلقة بمستقبل القيادة الفنية للفراعنة.