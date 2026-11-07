دراسة استمرت 43 عاماً تؤكد: القهوة تقلل خطر الخرف

خبرني - تحتل القهوة مكاناً ثابتاً في صباحات كثيرين، بفضل نكهتها ورائحتها المميزتين وأثرها في تنبيه حواس الإنسان على اختلاف أنواعها وطرق إعدادها.

لكن فنجان القهوة قد يرتبط أيضاً بصحة الدماغ مع التقدم في العمر؛ إذ وجدت دراسة طويلة الأمد أن تناول القهوة المحتوية على الكافيين ارتبط بانخفاض خطر الخرف وتحسن الوظائف الإدراكية.

القهوة المحتوية على الكافيين

استندت الدراسة إلى متابعة بالغين أميركيين لفترات وصلت إلى 43 عاماً، وأظهرت أن معدلات الإصابة بالخرف كانت أقل لدى من اعتادوا شرب القهوة المحتوية على الكافيين، بينما ارتفعت لدى من تناولوها على فترات متباعدة أو لم يتناولوها مطلقا.

إلى جانب ذلك، ارتبط شرب الشاي بنتائج إدراكية أفضل، وظهر أقوى ارتباط عند تناول كوب إلى كوبين منه يومياً، مقابل كوبين إلى 3 أكواب من القهوة.

ولم تقتصر النتائج على حالات الخرف التي شخّصها الأطباء؛ فقد كان شاربو القهوة المحتوية على الكافيين أقل شكوى من تراجع الذاكرة أو صعوبة التفكير. ويشير هذا التراجع إلى شعور الشخص بصعوبة متزايدة في التذكر أو التركيز، لكنه لا يعني بالضرورة إصابته بالخرف.



كوبان إلى 3 أكواب يومياً

ارتبط شرب كوبين إلى 3 أكواب من القهوة المحتوية على الكافيين يومياً بأفضل النتائج المتعلقة بخطر الخرف. وسجل الباحثون، بين المشاركين الأكثر استهلاكاً لهذه القهوة، 141 حالة خرف سنوياً لكل 100 ألف شخص. في المقابل، بلغ المعدل 330 حالة لكل 100 ألف شخص سنوياً بين من تناولوها على فترات متباعدة أو من لم يتناولوها مطلقا.

في السياق نفسه، ارتبط تناول كوب إلى كوبين من الشاي يومياً بنتائج أفضل، بينما لم يظهر أن تجاوز هذه الكميات يوفر فوائد إضافية واضحة. وظل الارتباط بين القهوة وصحة الإدراك قائماً لدى المشاركين بصرف النظر عن مستوى مخاطرهم الجينية، ما يشير إلى أن العلاقة لم تقتصر على فئة ذات استعداد وراثي أقل للإصابة بالخرف.



الارتباط لا يثبت الوقاية

ومن اللافت أن القهوة منزوعة الكافيين لم تُظهر الارتباط نفسه، ما يطرح تساؤلات عن احتمال مساهمة الكافيين في النتائج. غير أن الدراسة لا تثبت أن الكافيين يحمي الدماغ، كما لا يمكن الجزم بأن القهوة نفسها خفضت خطر الخرف؛ إذ قد تكون هناك عوامل أخرى تفسر الفروق بين المشاركين.

أما بالنسبة إلى الشاي، فلم تميز الدراسة بين أنواعه المحتوية على الكافيين وغيرها، لذلك لا يمكن تحديد ما إذا كان الكافيين وراء الارتباط المسجل لدى شاربيه. وتدعم النتائج الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم هذه العلاقة، من دون اعتبار القهوة أو الشاي وسيلة مثبتة للوقاية من الخرف.