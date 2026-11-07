جوليانو سيميوني.. جندي مخلص لوالده في مباريات برشلونة

خبرني - لطالما كان جوليانو سيميوني لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني حاضراً في انتصارات والده دييغو مدرب الفريق على برشلونة في مختلف المسابقات، إذ أصبح عنصراً لا غنى عنه عندما يلتقي الفريقان في مبارياتهما المثيرة.

وسيكون من المتوقع أن يبدأ جوليانو سيميوني أساسياً في مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة يوم الأحد، إذ يعرف الجناح بمساهماته الهجومية والدفاعية طوال المباراة وكان أحد أسباب تحقيق أتلتيكو مدريد آخر 3 انتصارات في مباريات برشلونة، مقابل 6 هزائم وتعادل واحد.

أولى مساهمات جوليانو في مباريات برشلونة جاءت في ديسمبر 2024 عندما صنع هدف ألكسندر سورلوث القاتل في الفوز 2-1، ويمنح والده أول انتصار دوري في تاريخه بمباريات برشلونة.

في مطلع العام الجاري كان جوليانو لاعباً محورياً خلال فوز أتلتيكو الكبير 4-0 على برشلونة في نصف نهائي كأس الملك، إذ بدأ الهجمة المرتدة التي أوصلها إلى كوكي والأخير حولها لأنطوان غريزمان الذي أحرز الهدف الثاني، وبعدها انطلق ومرر كرة إلى جوليان ألفاريز الذي صنع هدف أديمولا لوكمان.

وفي مباراة الدوري التي انتهت بخسارة أتلتيكو مدريد 1-2، افتتح جوليانو النتيجة بتسجيله هدف فريقه الأول لكن برشلونة انتصر في نهاية المطاف عبر هدف متأخر من المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي.

وفي ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تسبب جوليانو بطرد باو كوبارسي مدافع برشلونة في الشوط الأول وأحرز جوليان ألفاريز من ذات الخطأ هدف أتلتيكو مدريد الأول من ركلة ثابتة.