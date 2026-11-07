تحذير أميركي للعراق: مقار الفصائل ستكون هدفاً إذا انضمت لإيران

خبرني - بعد أيام من تعهد بغداد بمنع استخدام أراضيها منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، وجهت الولايات المتحدة رسالة تحذير إلى العراق، مفادها أن مقار الفصائل المسلحة ستكون هدفاً إذا انضمت إلى إيران في الحرب حال استئناف القتال.

فقد قالت مصادر، السبت، إن واشنطن أبلغت بغداد بأن مقار الفصائل ستكون هدفاً إذا قررت الانخراط إلى جانب إيران في أي مواجهة عسكرية مقبلة، محذرة من تداعيات مشاركة هذه الفصائل في الحرب.

كما أضافت المصادر أن الولايات المتحدة حثت الحكومة العراقية على منع الفصائل المسلحة من شن أي هجمات على دول الجوار. كذلك كشفت المصادر أن المبعوث الأميركي توم براك حث بغداد على الالتزام بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة.



تعهد الزيدي لترامب

أتت الرسالة الأميركية بعد أيام من تأكيد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، التزام بغداد بمنع استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار.

إذ بحث ترامب والزيدي، خلال الاتصال، مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات الأمنية، إلى جانب آفاق المرحلة المقبلة، فيما شدد رئيس الوزراء العراقي على موقف بلاده الداعي إلى احترام سيادة الدول، وعدم استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، مؤكداً ضرورة اعتماد الحلول السلمية والحوار البناء، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرار شعوبها.

كما يأتي التحذير الأميركي الجديد في ظل ضغوط متواصلة على الحكومة العراقية لإخضاع الفصائل المسلحة لسلطة الدولة، ومنع تنفيذ هجمات انطلاقاً من الأراضي العراقية، في وقت تسعى فيه بغداد إلى تحقيق توازن في علاقاتها مع واشنطن وطهران، وتجنب انجرار البلاد إلى صراعات إقليمية.

علماً بأن الزيدي حدد 30 يونيو 2027 موعداً نهائياً لوضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة، مؤكداً أن بلاده لن تشارك في أي حرب بالمنطقة، ومشدداً على أن حصر السلاح بيد الدولة قرار نهائي.