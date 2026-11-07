قصة نجاح غير مألوفة.. كيف تحدى حارس المغرب عقدة الطول؟

خبرني - سطر حارس المرمى المغربي آدم مواق قصة نجاح ملهمة خلال الموسم الحالي.

وولد الموهبة الواعدة في فرنسا لأبوين مغربيين، مما يتيح له تمثيل «الديوك» و«أسود الأطلس» على الصعيد الدولي.

ودخل خريج مدرسة شبان باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن قائمة منتخب المغرب للناشئين، الذي سيشارك انطلاقا من 19 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في نهائيات كأس العالم تحت 17 عاما.

تحدى عقدة الطول

شككت عدة أطراف في إمكانية نجاح آدم مواق في إثبات وجوده في المستوى العالي، بسبب قصر قامته نسبيا، إذ لا يتجاوز طوله 1.83 متر.

وتولي كرة القدم الحديثة أهمية كبيرة لعامل القامة في مركز حراسة المرمى، حيث تمنح أكاديميات الأندية في أوروبا الأولوية للحراس أصحاب القامة الطويلة.

ورغم التشكيك الذي تعرض له، فقد نجح آدم مواق في دخول حسابات الفريق الأول للنادي الباريسي، حيث أصبح رقم 3 في حسابات المدرب لويس إنريكي خلف الروسي ماتفي سافونوف والفرنسي لوكاس شيفالييه.

وظهر مواق على دكة بدلاء «بي إس جي» خلال مواجهتي مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني ضمن مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

من هو آدم مواق؟

انضم حارس المرمى المغربي إلى أكاديمية نادي باريس سان جيرمان عام 2015 بعمر 6 سنوات فقط.

وخاض في هذا الصدد 29 مباراة مع فريق الناشئين استقبل خلالها مرماه 37 هدفا، مقابل تحقيقه 6 شباك نظيفة.

كما شارك في 4 مباريات مع فريق الشباب، اهتزت فيها شباكه في مناسبتين مقابل حفاظه على نظافة شباكه مرتين.

ويملك مواق في سجله 4 مباريات مع منتخب المغرب تحت 17 عاما، قبل فيها هدفا واحدا، في حين لم تهتز شباكه في 3 مباريات.