مورينيو يرمي المنديل ويعترف: فينيسيوس لاعب تعيس

خبرني - كشفت وسائل إعلام إسبانية أن جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد اعترف لطاقمه الفني بفشله بالتعامل مع البرازيلي فينيسيوس جونيور وإعادته إلى سابق مستوياته، مشيراً إلى أن اللاعب "تعيس" وحالته الذهنية مشوشة.

وتألق الإيفواري يان ديوماندي في غياب فينيسيوس أثناء فترة إيقافه 4 مباريات في الدوري الإسباني، وأصبح مرشحاً لأن يكون لاعباً أساسياً بشكل دائم.

وقال بيبي إسترادا عبر برنامج "إل شيرينغيتو" مساء الجمعة: عندما وصل مورينيو إلى ريال مدريد قال للمقربين منه إن إعادة فينيسوس جونيور إلى مستواه المعروف سيكون من أهم أولوياته.

وتابع: حاول مورينيو مراراً وتكراراً تحقيق هذا الهدف، لكن الأمر ليس سهلاً، إذ قال لطاقمه الفني إن هذا الأمر لن يتحقق بسبب شعور اللاعب البرازيلي بتعاسة شديدة.

وختم: ما يقلق مورينيو كذلك هو شعور فينيسيوس جونيور أنه فقد مكانته الأساسية في الفريق، وعودته إلى التشكيلة ستكون مهمة بالغة الصعوبة نظراً لتألق الإيفواري ديوماندي.