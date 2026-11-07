الحيصة: متابعة أوضاع المزارعين ومساندتهم في مواجهة الظروف الطارئة

خبرني - أكد أمين عام سلطة وادي الأردن، هشام الحيصة، حرص السلطة على متابعة أوضاع المزارعين في مناطق الأغوار، ومساندتهم في مواجهة التحديات والظروف الطارئة التي تؤثر على القطاع الزراعي.

وأشار الحيصة، خلال تفقده السبت أضرارا لحقت بمزارع حمضيات في منطقة المشارع بلواء الأغوار الشمالية جراء الظروف الجوية الأخيرة، إلى أهمية التواصل المباشر مع المزارعين والاستماع إلى احتياجاتهم وملاحظاتهم، لتعزيز الاستجابة للتحديات التي تواجههم.

وقال، بحضور النائب علي الغزاوي، إن القطاع الزراعي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي، ويحظى باهتمام السلطة التي تعمل على توفير البيئة الملائمة لاستدامة النشاط الزراعي، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية، ودعم المزارعين لمواصلة الإنتاج وتجاوز الظروف الاستثنائية.

من جهته، ثمن رئيس جمعية الحمضيات الأردنية، عبد الرحمن الغزاوي، زيارة الحيصة، مؤكدا أهميتها في الاطلاع ميدانيا على حجم الأضرار التي لحقت بمزارع الحمضيات جراء الظروف الجوية الأخيرة.