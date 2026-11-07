الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة الليلة في عدة مناطق

خبرني - قال المتنبئ الجوي في إدارة الأرصاد الجوية، مساعد أحمد، إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة في أغلب مناطق المملكة، مع هطول الأمطار في المناطق الشمالية ومحافظتي الكرك والطفيلة.

وأضاف أن الهطولات المطرية ستستمر خلال هذه الليلة، وتكون متوسطة إلى غزيرة الشدة، يصحبها الرعد أحيانا، فيما يكون الطقس باردا في أغلب مناطق المملكة.

وأوضح أن تأثير الكتلة الهوائية الباردة سيستمر غدا الأحد، لتسود أجواء باردة نسبيا خلال ساعات النهار، مع هطول الأمطار أحيانا في شمال ووسط المملكة.

وتوقع أحمد أن تكون كميات الأمطار الهاطلة خلال الشهر الحالي أعلى من معدلاتها العامة، داعيا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول، والانتباه إلى خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في المرتفعات.