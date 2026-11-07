فليك يعترف بوجود خطأ في التعامل مع رودري

خبرني - اعترف الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة الإسباني أنه كان من الممكن التصرف بشكل أفضل مع النجم رودري قبل إصابته في مباراة أستون فيلا الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا والتي أدت إلى غيابه عن مواجهة أتلتيكو مدريد الهامة في الدوري الإسباني يوم الأحد.

وسيغيب رودري (30 عاماً) عن برشلونة لمدة شهر كامل بعد إصابة تعرض لها في الساق خلال مباراة أستون فيلا.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء أتلتيكو مدريد يوم السبت: تواصلت مع رودري واتفقت معه على إدارة دقائق لعبه. بما أنه لاعب خبير فأنا أستشيره ونتفق، ولم يكن بالإمكان فعل أفضل من ذلك.

وتابع: عندما ننظر إلى ما حصل للاعب، قد نعتقد أنه كان بالإمكان التصرف بطريقة مختلفة، لكن هذا أصبح من الماضي الآن.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، بفارق نقطتين عن ملاحقه أتلتيكو مدريد و3 عن غريمه التقليدي ريال مدريد.