ليدز يونايتد يحبط صحوة توتنهام بفوز ثمين

خبرني - أحبط فريق ليدز يونايتد صحوة ضيفه توتنهام هوتسبير وهزمه بهدف دون رد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل نواه أوكافور الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 79، وجاء بعد رمية تماس طويلة، وتمهيد بالرأس من دومينيك كالفيرت لوين إلى السويسري، الذي راوغ داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد في الشباك.

وترجم ليدز يونايتد بهذا الهدف أفضليته في المباراة بعد 16 محاولة هجومية، منها 3 تسديدات على أنتونين كينسكي حارس مرمى توتنهام.

أما الفريق اللندني فقد اكتفى بثلاث محاولات فقط على مرمى منافسه طوال اللقاء، أخطرها رأسية من يان بول فان هيكه بعد عرضية من أندرو روبرتسون، أنقذها جيمس ترافورد حارس مرمى ليدز، ليحرم توتنهام من التعادل في توقيت قاتل بالوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة، يحقق ليدز يونايتد فوزه الثالث في المسابقة والأول في آخر ست جولات، بعد خسارتين وثلاثة تعادلات في الجولات الخمس الماضية، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة، ويرتقي للمركز الثامن.

في المقابل، كسرت هذه الخسارة سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية لتوتنهام، ليتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز العاشر، بعدما تلقى خسارته الرابعة في الدوري.

وبعد التوقف الدولي، سيخوض ليدز يونايتد مواجهة صعبة في الجولة القادمة عندما يحل ضيفا على تشيلسي يوم 21 نوفمبر، وفي نفس اليوم، سيخوض توتنهام اختبارا أسهل نظريا عندما يستقبل إبسويتش تاون.