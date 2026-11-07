غداً.. إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار 9 آلاف شاب لخدمة العلم من مواليد 2008

خبرني - أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن أنه سيتم في بث تلفزيوني مباشر، عند الساعة 12:00 من ظهر يوم غد الأحد، في مقرها، إجراء القرعة الإلكترونية، لاختيار المكلفين لخدمة العلم لعام 2027، وذلك من مواليد عام 2008، باستخدام أسلوب السحب الإحصائي المحايد.

وستجرى القرعة بحضور مندوبي وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ودائرة الأحوال المدنية والجوازات.

وأعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة محمد المومني، الخميس زيادة أعداد الشباب الملتحقين ببرنامج خدمة العلم العام المقبل بنسبة 50%، ليصل العدد إلى 9 آلاف شاب، مقارنة بـ6 آلاف شاب في العام الماضي.

وقال المومني، إن الشباب من مواليد عام 2008، ممن أتموا 18 عامًا، سيخضعون لعملية اختيار للالتحاق بخدمة العلم، مشيرًا إلى أن توزيع الأعداد سيكون بحسب المحافظات.

وأضاف أن عدد الملتحقين سيوزع بواقع 3 آلاف شاب من عمّان، و1350 من الزرقاء وإربد، و450 شابًا من المحافظات.



وأوضح المومني أن الإعلان عن الذين وقع عليهم الاختيار، سيتم الأحد المقبل الساعة 12 ظهرًا، موضحا أنه لن تنشر أسماء المكلفين عبر وسائل الإعلام، وسيتم إبلاغهم بنتائج القرعة من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، وسيتم الاختيار من خلال القرعة الإلكترونية باستخدام أسلوب السحب الإحصائي المحايد وفق منهجية تعتمد الاختيار العشوائي المحوسب.

وأوضح أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تتولى تنفيذ القرعة الإلكترونية، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ودائرة الأحوال المدنية والجوازات.

وأشار إلى أن الملتحقين سيوزعون على ثلاث دورات، بواقع 3 آلاف شاب في كل دورة.

من جانبه، قال مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، العميد الركن محمد المهيدات، الخميس، إن مدة خدمة العلم ثلاثة أشهر فقط، مشيرا إلى أن القانون يعاقب من يتخلف عن الالتحاق بالخدمة دون عذر مشروع بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.

وأضاف المهيدات، أن القوات المسلحة تواصل تنفيذ البرنامج وفق الخطط المعتمدة، وتستعد لاستقبال الفوج الثاني، استكمالا للنجاح الذي تحقق خلال تدريب الفوج الأول.

وأوضح أن القوات المسلحة طورت الخطط التدريبية والإدارية واللوجستية لاستيعاب الزيادة في أعداد المكلفين، مع المحافظة على جودة التدريب وكفاءة التنفيذ، وتوفير البيئة المناسبة للمشاركين.

وبين أن برنامج خدمة العلم يتضمن مسارين رئيسيين؛ الأول عسكري ميداني، يشمل التدريب البدني والعسكري والمهارات الأساسية، والثاني معرفي وتوعوي، يعزز قيم المواطنة والانضباط، ويعرّف الشباب بواقع سوق العمل ومتطلباته.

وأشار إلى أن المكلفين يتلقون تدريبهم داخل مركز تدريب خدمة العلم، وفق البرامج والتعليمات العسكرية المعتمدة، مع توفير الخدمات الطبية والرعاية اللازمة طوال فترة التدريب.