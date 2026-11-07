طريقة تثبيت التطبيقات على هواتف أندرويد من خارج متجر غوغل بلاي

خبرني - عندما تحتاج إلى تطبيق أندرويد لأداء مهمة محددة، مثل تسجيل خطوات المشي يوميًا أو إنشاء مقاطع فيديو قصيرة، فمن المرجح أن تبحث عنه في متجر "غوغل بلاي"، باعتباره الطريقة الأسهل لتثبيت التطبيقات على هاتفك. لكن رغم أن أندرويد يوصي باستخدام المتجر لتنزيل التطبيقات، فإنك لست مقيدًا به وحده.

تتيح هواتف أندرويد تثبيت التطبيقات من خارج متجر "غوغل بلاي"، وهي طريقة تُعرف باسم "التثبيت الجانبي" (Sideloading)، وتسمح بتجربة تطبيقات من مشروعات مفتوحة المصدر ومطورين مستقلين قد تلبي احتياجاتك بصورة أفضل.

ويمكنك إجراء ذلك من خلال تنزيل ملف التطبيق بصيغة "APK" من منصة "غيت هاب" أو الموقع الإلكتروني للمطور أو متاجر التطبيقات البديلة، ثم تثبيته على هاتفك، بحسب تقرير لموقع "BGR" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

وتوجد طريقتان شائعتان لتنفيذ ذلك: تثبيت ملف APK مباشرة على الهاتف، أو استخدام أداة Android Debug Bridge (ADB) عبر الكمبيوتر. وفيما يلي خطوات كل طريقة والقيود المرتبطة بها.

الطريقة الأولى: تثبيت ملف APK مباشرة على الهاتف

تتيح هواتف أندرويد تثبيت ملفات APK مباشرة دون الحاجة إلى كمبيوتر. وكانت هذه العملية في السابق بسيطة، إذ يكفي تفعيل خيار "تثبيت التطبيقات غير المعروفة" من الإعدادات.

لكن في إطار جهود شركة غوغل للحد من عمليات الاحتيال وتعزيز أمان النظام، غيّرت الشركة آلية تثبيت التطبيقات من خارج المتجر. وأصبح خيار تثبيت التطبيقات غير الموثقة مخفيًا ضمن "خيارات المطورين"، كما يتطلب إعادة تشغيل الهاتف والانتظار لمدة 24 ساعة قبل تفعيله.

ولا يؤثر هذا التأخير الأمني في طريقة استخدام الهاتف خلال فترة الانتظار.

ولتفعيل خيار تثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة على هاتف أندرويد، اتبع الخطوات التالية:

1- افتح تطبيق "الإعدادات/Settings"، ثم انتقل إلى "حول الهاتف/About phone".

2- اختر "معلومات البرنامج/Software information".

3- اضغط عدة مرات على خيار "رقم الإصدار/Build number"، حتى تظهر رسالة تفيد بتفعيل وضع المطور.

4- ارجع إلى الصفحة الرئيسية للإعدادات، وابحث عن "خيارات المطورين/Developer options" وافتحها.

5- ضمن قسم "التطبيقات/Apps"، اختر "التطبيقات من مطورين غير موثّقين/Apps from unverified developers".

6- فعّل خيار "السماح بالتطبيقات من مطورين غير موثّقين/Allow apps from unverified developers".

7- أكّد هويتك باستخدام بصمة الإصبع أو رقم التعريف الشخصي (PIN).

8- عندما يسألك الهاتف عما إذا كان شخص ما قد طلب منك تفعيل هذا الخيار، اختر "لم يطلب مني أحد ذلك/No one asked me".

9- أعد تشغيل الهاتف (Reboot).

بعد ذلك، ارجع إلى الخيار نفسه ضمن "خيارات المطورين"، وستجد عدادًا تنازليًا لمدة 24 ساعة. انتظر حتى انتهاء المهلة، ثم اضغط على "متابعة/Continue" وأكّد فهمك للمخاطر.

بعد إتمام هذه الخطوات، افتح ملف APK الذي نزّلته، واضغط على "تثبيت على أي حال/Install anyway"، ليُثبّت التطبيق على هاتفك.

الطريقة الثانية: تثبيت ملفات APK باستخدام ADB عبر الكمبيوتر

إذا كنت لا ترغب في الانتظار 24 ساعة لتثبيت تطبيق من خارج متجر "غوغل بلاي"، فيمكنك استخدام أداة Android Debug Bridge (ADB).

تتيح هذه الأداة أيضًا تثبيت ملفات APK على هاتف أندرويد، لكنها لا تخضع لآلية التثبيت الجانبي الجديدة، ما يسمح بتثبيت التطبيقات غير الموثّقة فورًا. لكن هذه الطريقة تتطلب استخدام كمبيوتر.

أولًا: تجهيز هاتف أندرويد

1- فعّل "خيارات المطورين/Developer options" من تطبيق الإعدادات، إذا لم تكن قد فعلتها بالفعل.

2- انتقل إلى "خيارات المطورين".

3- ضمن قسم "تصحيح الأخطاء/Debugging"، فعّل خيار "تصحيح أخطاء/USB debugging".

4- وصّل هاتفك بالكمبيوتر باستخدام كابل USB.

5- افتح "مركز الإشعارات/Notification Center" على الهاتف.

6- اضغط على إشعار "جارٍ شحن هذا الجهاز عبر/Charging this device via USB".

7- غيّر إعدادات USB إلى "نقل الملفات/File Transfer".

وبذلك يصبح الهاتف جاهزًا لتثبيت التطبيقات، ويمكنك الانتقال إلى تجهيز الكمبيوتر.

ثانيًا: تجهيز الكمبيوتر وتثبيت التطبيق

1- نزّل حزمة Android SDK Platform-Tools وملف APK الخاص بالتطبيق الذي تريد تثبيته على الكمبيوتر.

2- فك ضغط ملف Android SDK.

3- افتح موجه الأوامر (Command Prompt) في نظام ويندوز، أو تطبيق Terminal في أنظمة macOS أو Linux.

4- انتقل إلى مجلد Android SDK الذي فككت ضغطه، بكتابة الأمر cd path/to/folder. فعلى سبيل المثال، إذا كان المجلد موجودًا في مجلد التنزيلات على ويندوز، اكتب الأمر cd Downloads/platform-tools-latest-windows/platform-tools.

5- نفّذ الأمر adb devices.

6- إذا ظهرت رسالة تفيد بأن الجهاز غير مصرح به، انتقل إلى هاتفك واسمح بتصحيح أخطاء USB من النافذة المنبثقة.

7- نفّذ الأمر adb devices مرة أخرى، ومن المفترض أن يظهر هاتفك في القائمة بحالة "device".

8- اسحب ملف APK وأفلته داخل نافذة موجه الأوامر أو Terminal، ليُضاف مساره تلقائيًا.

9- أضف الأمر adb install قبل مسار ملف APK.

10- نفّذ الأمر وانتظر ظهور رسالة "Success" التي تؤكد نجاح التثبيت.

بعد ظهور رسالة النجاح، ستجد التطبيق مثبتًا على هاتفك، ويمكنك البدء في استخدامه.