برشلونة يعلن جاهزية غارسيا لقمة أتلتيكو

خبرني - أكد هانزي فليك مدرب برشلونة، السبت، أن المدافع إريك غارسيا بات جاهزاً للمشاركة أساسياً أمام أتلتيكو مدريد، كما سيدخل أندرياس كريستنسن قائمة الفريق في قمة الدوري الإسباني المقررة الأحد.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني بفارق نقطتين خلف برشلونة حامل اللقب والمتصدر، قبل المواجهة المرتقبة في العاصمة الإسبانية.

وعانى برشلونة من سلسلة إصابات في خط الدفاع هذا الموسم، لكن غارسيا وكريستنسن أصبحا متاحين مجدداً.

وقال فليك للصحفيين: أعتقد أن غارسيا قادر على البدء أساسياً، وكلاهما ضمن قائمة الفريق لمباراة الغد، لذا سيسافران معنا إلى مدريد. أعتقد أن غارسيا يمكنه البدء، وسنرى ما إذا كان سيشارك منذ البداية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، اعتمد فليك على لاعبي الوسط فرينكي دي يونغ وبرايان فاريناس في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن لسد النقص في الخط الخلفي.