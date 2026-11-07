خطة أميركية لتوسيع نطاق الحصار على إيران ليشمل بحر قزوين

خبرني - يعتزم الجيش الأميركي توسيع نطاق إجراءاته لتقييد تحركات إيران، لتشمل بحر قزوين، إلى جانب الممرات البرية.

هذا ويخطط الجيش الأميركي لتشكيل قوة مهام خاصة تعمل على تقييد استخدام إيران للممرات البرية وبحر قزوين، في خطوة تستهدف توسيع نطاق القيود المفروضة على حركة البلاد، وفق تقرير لوكالة رويترز.

وأعلن الجيش الأميركي أن قوة المهام الجديدة، التي يعتزم تشكيلها لتوسيع نطاق القيود المفروضة على إيران، ستعمل على الحد من الإيرادات الإيرانية غير القانونية عبر الحدود، وتقييد قدرة طهران على إعادة بناء مصانع الأسلحة.

كذلك، أوضح الجيش الأميركي أن القوة الجديدة ستسهم في تعزيز فاعلية الحصار المفروض على إيران، من خلال تضييق نطاق تحركاتها التجارية والحد من قدرتها على استخدام الممرات البرية والبحرية للالتفاف على القيود.



كما أن قوة المهام الجديدة ستعمل على منع إيران من نقل أنظمة الأسلحة المتطورة عبر الحدود، وستعطل طرق النقل البرية التي تستخدمها طهران.

تأتي هذه الخطوة في إطار توسيع نطاق الحصار البحري المفروض على إيران، ليشمل مسارات إضافية يمكن أن تستخدمها طهران في حركة النقل والتجارة.

علما أن الولايات المتحدة بدأت فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية في أبريل 2026، عقب تعثر محادثات السلام بين واشنطن وطهران، في وقت تصاعدت فيه المواجهة حول مضيق هرمز.

وشملت الإجراءات الأميركية منع السفن غير المصرح لها من نقل البضائع من الموانئ الإيرانية وإليها، مع التلويح باعتراض السفن المخالفة وتحويل مسارها أو احتجازها.