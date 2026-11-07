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الملكة رانيا تقدم واجب العزاء لذوي الشهيد جواد السلايطة

  • 07 نوفمبر 2026
  • 17:00
الملكة رانيا تقدم واجب العزاء لذوي الشهيد جواد السلايطة

خبرني - قدمت جلالة الملكة رانيا العبدالله، السبت، واجب العزاء لذوي الشهيد جواد السلايطة.

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