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الملكة رانيا تقدم واجب العزاء لذوي الشهيد جواد السلايطة
الملكة رانيا تقدم واجب العزاء لذوي الشهيد جواد السلايطة
07 نوفمبر 2026
17:00
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خبرني - قدمت جلالة الملكة رانيا العبدالله، السبت، واجب العزاء لذوي الشهيد جواد السلايطة.
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