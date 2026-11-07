ضربات روسية كثيفة على كييف قبل محادثات أبو ظبي

خبرني - دوت انفجارات جديدة في العاصمة الأوكرانية كييف، السبت، وسط هجمات روسية واسعة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، أسفرت عن إصابة 9 أشخاص على الأقل، بينهم طفل، وألحقت أضراراً بمنشآت الطاقة وشبكات الكهرباء والمياه.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات جديدة في كييف، فيما أكدت السلطات تعرض العاصمة ومناطق أخرى لهجمات خلال الليل.

وبحسب وكالة «أسوشيتد برس»، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا أطلقت 36 صاروخاً باليستياً على كييف ومحيطها، إلى جانب 172 طائرة مسيّرة استهدفت العاصمة و12 منطقة أخرى.

واتهم زيلينسكي موسكو بالتحضير للمفاوضات المرتقبة عبر استهداف البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، محذراً من محاولات إغراق العاصمة ومناطق واسعة من البلاد في الظلام.

ودعا الولايات المتحدة إلى تعزيز دعم بلاده، مطالباً الكونغرس الأميركي بمساندة أوكرانيا وتشديد العقوبات على روسيا.