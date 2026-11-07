مشروبات الطاقة تحت المجهر.. بلاغات عن أزمات قلبية أكثر بين الشباب

خبرني - تبدو مشروبات الطاقة والمكملات المنشّطة وسيلة سريعة للتغلب على الإرهاق وتعزيز التركيز والأداء الرياضي، لكنها قد تحمل مخاطر صحية لا ينتبه إليها كثيرون، خصوصاً عند الإفراط في تناولها أو الجمع بينها وبين مصادر أخرى للكافيين.

وأثار بحث أولي عُرض خلال الجلسات العلمية لجمعية القلب الأميركية (AHA) لعام 2026 مخاوف بشأن ارتباط هذه المنتجات بزيادة البلاغات عن أحداث قلبية خطيرة، من بينها السكتة القلبية والنوبات القلبية واضطرابات نظم القلب.

ولفتت النتائج الانتباه إلى الشباب بين 18 و34 عاماً، الذين شكّلوا نحو 45% من البلاغات المرتبطة بالمنتجات المحتوية على الكافيين والمنشّطات. ومع ذلك، لا تثبت الدراسة أن هذه المنتجات تسبب تلك المضاعفات، إذ اعتمدت على بلاغات طوعية، ولم تقارن معدلات الإصابة بين جميع المستهلكين.



ماذا كشفت البلاغات الأميركية؟

حلل الباحثون 28,345 بلاغاً عن أحداث ضارة محتملة، سُجلت في قاعدة بيانات السلامة التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) بين عامي 2017 و2025. ومن بينها، ارتبط 854 بلاغاً بمشروبات طاقة أو مكملات تحتوي على الكافيين أو منشّطات أخرى، مقابل 27,491 بلاغاً لمنتجات خالية من هذه المكونات.

وأظهرت المقارنة أن البلاغات المرتبطة بالمنتجات المنشطة كانت أكثر احتمالاً لذكر السكتة القلبية بنحو 11 مرة، والنوبة القلبية بنحو 4.5 مرة. كما زادت احتمالات ذكر اضطرابات النظم البطيني أو خفقان القلب أربعة أضعاف، وتسارع ضربات القلب ثلاثة أضعاف، وألم الصدر 2.71 مرة، فيما تضاعفت تقريباً احتمالات الإبلاغ عن الإغماء.

ووصف تشنغ هان تشن، طبيب القلب التداخلي والمدير الطبي لبرنامج القلب البنيوي في مركز "ميموريال كير ساداباك" الطبي بكاليفورنيا، النتائج بأنها مقلقة، لكنها ليست مفاجئة تماماً.

كيف تؤثر المنشّطات في القلب؟

يرتبط القلق أساساً بالكافيين ومكونات أخرى قد تزيد تنبيه الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية. فالكافيين يعزز اليقظة ويقلل الإحساس بالإرهاق، لكنه قد يرفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، فيما قد تسهم مكونات مثل الغوارانا والتورين في تعزيز التأثيرات المنشطة.

وقد تصبح هذه التأثيرات أكثر وضوحاً عند استهلاك كميات كبيرة من الكافيين أو الجمع بين مصادر متعددة منه، خصوصاً لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات نظم القلب، أو من لديهم مشكلات قلبية غير مشخصة.

وتشير التوصيات العامة إلى أن تناول ما يصل إلى 400 ملغ من الكافيين يومياً يُعد آمناً لمعظم البالغين الأصحاء، لكن هذه الكمية لا تناسب الجميع، كما تختلف مستويات الكافيين بين المنتجات؛ إذ تحتوي بعض عبوات مشروبات الطاقة على ما بين 80 و300 ملغ.

لماذا يثير الشباب القلق؟

شكّل البالغون بين 18 و34 عاماً نحو 45% من البلاغات المرتبطة بالمنتجات المنشطة. وقد يرتبط ذلك بانتشار استخدامها لتعزيز التركيز ومقاومة الإرهاق، أو تناول مكملات ما قبل التمرين، فضلاً عن احتمال الجمع بينها وبين القهوة أو مشروبات أخرى تحتوي على الكافيين.

كما قد لا ينتبه بعض الشباب إلى إجمالي الكافيين الذي يستهلكونه يومياً، رغم اختلاف تركيزه من منتج إلى آخر.

هل تثبت النتائج وجود خطر مباشر؟

لا تثبت الدراسة أن مشروبات الطاقة تسبب الأزمات القلبية، كما لا تكشف مدى شيوع هذه المضاعفات بين جميع المستهلكين. ولا يمكن استبعاد تأثير عوامل أخرى، مثل الأمراض السابقة والأدوية والمواد المصاحبة أو ممارسة نشاط بدني مكثف.

ولتقليل المخاطر، ينصح بمراجعة الملصقات الغذائية وحساب إجمالي الكافيين من مختلف المصادر، وتجنب الجمع العشوائي بين مشروبات الطاقة والمكملات المنشطة.

وينبغي، أيضاً، عدم تجاهل أعراض مثل ألم الصدر والخفقان والدوار، واستشارة الطبيب بشأن استهلاك الكافيين عند وجود مشكلات قلبية. أما ألم الصدر الشديد أو الإغماء فيستدعي تقييماً طبياً عاجلاً.